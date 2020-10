Lokalt dyrkede grøntsager stormer frem

redaktionen Lørdag, 10. oktober 2020 - 13:59

Bag et sort klæde i en simpel lagerbygning i Nuussuaqs erhvervsområde vokser en magisk verden af grønt frem i meterlange vandbade. Rækkevis af salater, kålplanter og krydderurter, som citronbasilikum og koreansk mynte står sirligt ordnet efter udviklingsstadie.

Fra frø i bakker foret med kokosnøddefibre til fuldt udvoksede planter i vandbade, der venter på at blive høstet og pakket i poser til kunderne få kilometer derfra. Det er, hvad man kan kalde friske, lokale råvarer.

Genbrugsvand

Hvert tredje minut kører vandingssystemet, der erstatter og ilter en del af vandet, som grøntsagerne står badet i. Det er vigtigt for røddernes udvikling. I den anden ende af systemet er der afløb, som betyder, at når man tilfører 100 liter vand i den ene ende, så løber samme mængde vand af i den anden ende.

Vandet som løber af, bliver dernæst pumpet tilbage i nogle kontrolrør, hvor en computer måler pH-værdi og gødningsværdi, og så bliver der tilført det, der mangler, før vandet genbruges i systemet.

Bruger CO2 og vand

Der er lunt i bygningen, selvom døren står åben og temperaturen nærmer sig frysepunktet udenfor. Det skyldes de mange varmelamper, som er helt afgørende for grøntsagernes evne til at vokse. Ligesom vandet filtreres, så bliver luften i gartneriet også filtreres gennem et luftfilter, for at holde rummet så rent som overhovedet muligt.

– De grønne planter udnytter energien fra lyset til at omdanne CO2 og vand til sukker og ilt. Jeg kan ind imellem måle, at CO2-indholdet herinde er halvt så højt som udenfor, fortæller Rasmus Jakobsen, der oprindelig fik ideen til at opbygge et lokalt gartneri i Nuuk, da han læste en rapport fra Rockwoolfonden om, hvor meget frugt og grønt, der blev kasseret under transporten fra Danmark til Grønland.

