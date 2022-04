Lokalradio indsamler penge til flygtningebørn i Ukraine

Redaktion Fredag, 01. april 2022 - 17:00

Der var god musik fra den talentfulde musiker, Tulluartoq Nielsen fra Upernavik, stearinlys og forskellige interviews med børn, unge, virksomheder og borgere, som har doneret penge til indsamlingen.

Kent Kielsen er initiativtager til indsamlingen, da han gerne vil gøre en forskel for flygtningebørn i Ukraine.

- Da krigen startede og folk begyndte at flygte, så begyndte jeg at tænkte, hvordan jeg kunne hjælpe til. Jeg tænkte endda på, at Grønland kunne være klar til at modtage flygtninge. Så fandt jeg faktisk ud af, at indsamle penge fra Seekon Radio var en mulighed. Så kontaktede jeg, Hans-Peter Bay og Nina-Vivi Møller Andersen og de var villige til at hjælpe, siger Kent Kielsen.

Indsamlingen blev sendt live torsdag den 31. marts fra klokken 19.00 til 21.00. I løbet af aftenen blev der indsamlet i alt 12.200 kroner, og siden hen har flere virksomheder og borgere doneret, så der er samlet over 17.000 kroner nu.

Bingo banko på lørdag

Forud for indsamlingen er virksomheder, som er medlemmer af GE blevet kontaktet, og spurgt om de vil støtte indsamlingen til flygtningebørn.

- Udover live indsamlingen, så vil der være bingo banko lørdag den 2. april. Her kan man vinde 20.000 kroner. Vi sælger plader både i Narsaq, Qaqortoq og Nanortalik. Vi håber selvfølgeligt på, at mange vil spille bingo banko for der er mange gode præmier, som man kan vinde, siger Kent Kielsen.

Bingo banko skal foregå igennem Seekon Radio 103 FM for hele Sydgrønland og starter klokken 19.00 lørdag den 2. april. Hvis man vil spille bingo banko, så skal man købe plader. Pladerne sælges i Brugsen i Narsaq, Brugsen og Pisiffik i Qaqortoq og bingopladerne i Nanortalik sælges i forsamlingshuset.

Alle penge, som bliver indsamlet vil gå til Red Barnets støtte til børn i Ukraine.

Virksomheder som har støttet er blandt andet, Garder Charter, Blue Ice Explorer, Inua Care, Great Greenland, Brugsen, Pisiffik, Stark, Kap Farvel, Qaqortup Timersortarfia og Angerlarsimaffik Akilliit.