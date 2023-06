Lokale laver retningslinjer til turister

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 22. juni 2023 - 09:42

Hvad er god kutyme for turisterne i byen, og hvad bør man ikke gøre?

Hør vores historie, køb vores produkter, gå med os til de små åndehuler i byen, så vil du opleve det rigtige Ilulissat.

Det er budskabet fra de mange deltagere til en workshop, hvor turistaktører, butiks- og virksomhedsejere, kommunale medarbejdere og andre interesserede sammen har udarbejdet retningslinjer til turister, der gæster Ilulissat.

Workshoppen er arrangeret af AECO, Ass. of Arctic Expedition Cruise Operators (Den internationale forening af krydstogtaktører, red.) i samarbejde med Avannaata Kommunia. Over 30 deltagere har nedfældet anbefalinger til de mange krydstogtturister, der gæster Ilulissat hvert år.

- Ilulissat er mere end isbjerge, Ilulissat er byens borgere og vores kultur. For hvert sted i Ilulissat har jeg mange historier, som jeg gerne vil fortælle til gæsterne. Vi vil gerne være en del af turistbranchen. Så brug de lokale, køb lokalt og lyt til vores historier. Så vil du opleve det rigtige Ilulissat, lyder budskabet fra Karl ’Aakattak’ Sandgreen fra IWS Tours.

Vær en god turist

Ilulissat har haft besøg af i alt 14.730 krydstogspassagerer i 2022. Ifølge Visit Greenlands krydstogtsanløbsliste for i år, kan Ilulissat forvente op mod 75 krydstogtskibe i år, hvor enkelte skibe har over 1.000 gæster.

AECO’s vicedirektør, Anders La Cour Vahl, understreger, at de fleste gæster har et stort ønske om at følge lokal kutyme, og respektere de steder og lokale, de besøger på deres vej.

- De fleste mennesker vil opføre sig ordentligt, når de rejser. Retningslinjer fra lokale hjælper gæsterne til at vide, hvad der er acceptabelt og hvad ikke er, siger Anders La Cour Vahl og udtrykker sin taknemmelighed over samarbejdet med Avannaata Kommunia.

Ilulissat er den ellevte by i Grønland, der i samarbejde med AECO laver anbefalinger og retningslinjer for krydstogtsturister.

Kommune glæder sig over initiativ

AECO forventer, at de nye retningslinjer vil være gældende, når AECO’s medlemmer har godkendt dem til deres møde i oktober.

Avannaata Kommunia glæder sig over, at der nu er retningslinjer, så samspillet mellem turister og lokale kan være bedre fremover.

- Vi ønsker at de lokale har mere at sige om, hvordan man kan være en god turist. Det er en mere bæredygtig måde at skabe en god relation mellem indbyggere og turister. Vi har taget et skridt i den rigtige retning, så turister kan føle sig velkomne her, siger Bendt Kristiansen, erhvervschef i Avannaata Kommunia.