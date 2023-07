Lokaldyrkede grøntsager kan snart købes i Brugseni Sisimiut

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 25. juli 2023 - 14:47

Microgreens Sisimiut, en lokal grøntproducent, blomstrer. Den lokale virksomhed har nu lavet en aftale med Brugseni i Sisimiut, så Microgreens Sisimiut nu kan kalde sig for leverandør for butikskæden.

Microgreens Sisimiut, der drives af virksomheden Sisimiut Fresh Farm ejes af Palli Fleischer Lyberth, Aqqa Lange og Mikael Lind og ser muligheder i at levere mikrogrønt til samtlige Brugseni-butikker i Grønland.

- Den mulighed baner vejen for, at vi kan blive helt selvstændige erhvervsdrivende. Lige nu passer vi gartneriet i vores fritid, udover vores faste arbejde. Men med en leverancemulighed kan vi skyde virksomheden helt op, fortæller Palli Fleischer Lyberth, medejer af Microgreens Sisimiut om aftalen.

Grønt i miniform

Aftalen betyder, at kunder kan have mulighed for at købe broccoli, radiser, solsikke og ærter i miniudgaver. Man høster nemlig mikrogrønt lige efter spiring og lidt før grøntsagen er helt modnet.

- Mikrogrønt indeholder langt mere næringsstoffer end helt modne grøntsager. Så det er meget sunde. Vi er glade for, at vi kan producere mikrogrønt i Grønland, siger Palli Fleischer Lyberth.

Ifølge mikrohaven.dk kan mikrogrønt være op til 40 gange mere næringsrige end fuldmodne grønt.

Selvforsyning i sigte

Microgreens Sisimiut planlægger allerede at forsøge sig med at dyrke salater, i første omgang hovedsalater. Udstyr til at dyrke hovedsalater forventes at ankomme til Sisimiut, hvorefter dyrkning af grønt kan tage et par måneder.

- Derfra har vi planer om at producere flere andre sorter af grønt. Vi er interesserede i at udvide selvforsyningsmuligheder i Grønland, og hvis kunderne ønsker det, er der nu mulighed for at købe grønlandsk produceret grønt, fortæller Palli Fleischer Lyberth.

Virksomheden arbejder også med oplysninger omkring mikrogrønt og hvordan disse kan bruges i køkkenet, så kunder kan have mere kendskab til råvarerne.

- Vi viser, at vi selv kan producere det grønt, som vi ellers normalt køber ind i stor stil fra Europa. Jeg håber, at kunderne kan få øjnene op for, at vi også selv kan forsyne os selv med grøntsager, så importen minimeres, siger han.

Brugseni kan indkøbe mikrogrønt hos Microgreens Sisimiut, hvis kunder begynder at efterspørge råvarerne. Microgreens Sisimiut skal også levere mikrogrønt til restauranter i Ilulissat denne sommer som et forsøg.