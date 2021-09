Lokalafdelinger: IA skal inddrage mere

Kassaaluk Kristensen Mandag, 13. september 2021 - 15:00

Inuit Ataqatigiit holder landsmøde fra fredag den 17. september til søndag den 19. september i Nuuk. Fredag kickstartes landsmødet med et endagsseminar, hvor blandt andet fiskeri, lufthavnsbyggeri og tiltag omkring børn og unge bliver præsenteret som oplæg.

Fredag klokken 19.00 starter det formelle landsmøde, hvor medlemmerne skal diskutere forslag fra lokalafdelinger, den politiske linje de næste tre år og partiets økonomi.

Søndag er der planlagt valg til bestyrelsen, hvor også formandsvalget foregår.

Menige medlemmer skal på banen

De første mange forslag der er sendt til bestyrelsen drejer sig om samarbejde og mere inddragelse af lokalafdelingerne. Blandt andet bliver den seneste valgkamp til kommuner og Inatsisartut brugt som eksempel.

Dobbeltmandater, muligheden for deltagelse ved TV-valgdebatter og manglende merchandise i lokalforeningerne rangerer højt på dagsordenen. Men også mere åben inddragelse af lokalafdelingerne ønskes diskuteret.

- Hovedbestyrelsen bør have en mere klar inddragelse af medlemmerne af Inatsisartut og kommunerne, bygdebestyrelserne, lokalafdelingernes bestyrelser, skriver forslagsstiller og fortsætter:

- Og i indeværende valgperiode bør man foretage en forberedelse af en strategi til inddragelse af befolkningen som en politisk målsætning til næste valgkamp, da befolkningen jo er vores agtværdige bagland, skriver en forslagsstiller ved IA.

Der er anført 79 delegerede til landsmødet på IA's hjemmeside.

Kløft mellem folkevalgte og lokalafdelinger

Endnu et stort ønske fra lokalafdelingerne er, at det mere lokale, politiske arbejde skal styrkes de næste tre år, og at samarbejdet mellem lokalafdelinger og landsorganen skal styrkes.

Blandt andet skriver en forslagsstiller, at kommunikationen mellem lokalafdelinger og landsorganen bør forbedres, så lokalafdelingerne også føler sig hørt og lyttet til.

- Under den seneste valgkamp har man ligeledes bemærket, hvor lidt landsorganisationen har kontakt til lokalafdelingerne, og at lokalafdelingerne må vente forgæves på svar, når de henvender sig til landsorganisationen, og de efterlades med den følelse, at de ikke bliver hørt og ej heller samarbejdet med, skriver forslagsstilleren der også påpeger, at der er udfordringer med at skaffe computere, printere og andet fornødent kommunikationsudstyr i lokalafdelingerne.

Også uddannelse, turisme, fiskeri og sundhedsvæsenet skal diskuteres under landsmødet, hvor også Inuit Ataqatigiit skal forme deres politiske mål og strategi for de næste tre år.

Du kan læse hele programmet og dagsordenen på IA's hjemmeside.