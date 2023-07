Lokal ildsjæl hædret med Nersornaat i sølv

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 11. juli 2023 - 13:04

Isak Hansen har modtaget Nersornaat i sølv for at have udvist stort politisk engagement i sit lokalsamfund samt for at have været talerør for arbejdernes levevilkår gennem et langt arbejdsliv.

Isak Hansen fik overrakt medaljen af første næstformand i Inatsisartut Kristian Jeremiassen ved en højtidelighed på Hotel Disko Island i Qeqertarsuaq. Det oplyser Inatsisartuts formandskab i en pressemeddelelse.

Kristian Jeremiassen hæftede sig i talen til Isak Hansen ved, at han allerede i 2020 modtog Dronningens fortjenstmedalje for 40 års tjeneste i det offentlige, og i 2021 modtog SIK's opmuntringspris fra Ôdâq Olsens Mindefond for 40 års medlemskab af SIKs lokalafdeling.

- Dette vidner om dit lange arbejdsliv, og hvor du også har været på arbejdsmarkedet et godt stykke tid efter den officielle pensionsalder.

- Har bidraget positivt politisk og arbejdsmæssigt

- Du startede dit arbejdsliv allerede som 17 årig som besætningsmedlem på rejetrawlere og med indhandling i Qeqertarsuaq. Efter flere år i dette erhverv, fik du taget dig en skipper uddannelse af første grad i 1970-erne. Din uddannelse førte dig til andre spændende opgaver på havet, hvor du ad flere omgange har været med til at sejle skibe fra Danmark til Grønland. Det er en bedrift i sig selv, sagde Kristian Jeremiassen.

Isak Hansen var også medlem af kommunalbestyrelsen i den tidligere Qeqertarsuaq Kommune fra 1985 for Inuit Ataqatigiit.

- Du var også ansat i Nukissiorfiit i Qeqertarsuaq fra 1980 og frem til din pension. Dit arbejdsliv og den hæder, der er tildelt dig, vidner om dit lange arbejdslivs forankring i dit lokalsamfund, og at du har bidraget positivt både på dine arbejdspladser og til fællesskabet lokalt - både politisk og arbejdsmæssigt, sagde Kristian Jeremiassen i sin tale til Isak Hansen.