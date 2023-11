Chefredaktøren anbefaler: Lokal familievirksomhed udnyttet af råstofselskab

Trine Juncher Jørgensen Lørdag, 25. november 2023 - 08:13

I slutningen af oktober meddelte Naalakkersuisut, at de havde tildelt selskabet R500 Greenmin en efterforskningstilladelse ved Seqinnersuusaq til mineralerne Olivin og Dunit, som kan anvendes til lagring af CO2.

Sermitsiaq har kigget nærmere på selskabet, der dels har adresse i London, dels hos Stefan Magnussons familievirksomhed Isortoq Reindeer Station ved Qaqortoq.

Licens i Isortoq

Selskabet R500 Greenmin er stiftet af den irsk-russiske finansmand Philip Andrews, der siden 2017 også har været indehaver af en efterforskningslicens i Isortoq ved Qaqortoq gennem et andet af hans selskaber; Resource 500.

Chefredaktøren anbefaler Denne artikel er hentet fra avisen Sermitsiaq og udvalgt af chefredaktør Dorthe Olsen. Du får dermed som netlæser adgang til en avisartikel, der normalt koster penge. Vi håber, at artiklen kan illustrere, at aviserne er andet og mere end nyheder, der typisk ender som citathistorier på gratismedierne. Avisernes store kvalitet beror også på dybde og baggrund og ikke mindst velskrevne personhistorier. Håber du bliver inspireret til at tegne et prøveabonnement, så du bliver bedre klædt på til at følge samfundsudviklingen. Få et tilbud på avisen - ring 38 39 40 eller mail adm@sermitsiaq.ag

I samme område driver Stefan Magnusson og hans familie Isortoq Reindeer Station. De gav i sin tid Philip Andrews lov til at bruge deres postadresse i tilfælde af, at breve, udstyr eller redskaber skulle sendes til efterforskningsområdet.

Hvad Stefan Magnusson ikke vidste var, at hans navn og firma blev opført i CVR-registret som en grønlandsk afdeling af først Resource 500 og siden hen R500 Greenmin, hvorved selskaberne opfyldte kravet i råstofloven om, at udenlandske selskaber skal have et selskab oprettet i Grønland for at kunne opnå en licens.

– Jeg gav kun Philip Andrews tilladelse til, at han måtte bruge vores postadresse, hvis der skulle sendes post, udstyr og redskaber til efterforskningsområdet, fordi vi har den eneste havn og modtagerfacilitet på stedet. Indtil dags dato er der dog ikke bragt et eneste bore- eller måleudstyr til området fra selskabet. Ej heller har der været en eneste geolog i området for at lave undersøgelser for selskabet.

Bruger grønlandsk adresse

Ifølge Stefan Magnussen har han advaret råstofdepartementet om, at der ingen aktivitet er i området, og at licensen derfor burde udbydes på ny. Derudover er han efter Sermitsiaqs henvendelse blevet opmærksom på, at Philip Andrews har videregivet forkerte oplysninger til erhvervs- og selskabsstyrelsen, hvori det fremgår at Stefan Magnussen driver R500 Greenmin og 500 Resource, ”som grønlandske afdeling af et udenlandsk selskab.”

Om R500 Greenmin og 500 Resource R500 Greenmin blev dannet i 2019 med fokus på CO2-lagring. Selskabet fik i oktober i år efterforskningstilladelse til olivin og dunit ved Seqinnersuusaq. Selskabet er registreret i London, men har dertil en underafdeling i Grønland i Stefan Magnussons navn, som han ikke har givet tilladelse til. Ressource 500 blev dannet i 2017 og har efterforskningstilladelse til jern og titanium ved Isortoq. Selskabet var i perioden fra 2018-21 opført i virksomhedsregistret på Isle of Man. Selskabet er oprettet med en underafdeling i Stefan Magnussons navn, som han ikke har givet tilladelse til.

– De oplysninger er ikke korrekte. Jeg mener at Philip Andrews har brugt os som et skjold, så man tror, at det er grønlandske selskaber, når de i virkeligheden har adresse i London. Jeg har ikke givet tilladelse til, at de kunne registrere selskaberne på CVR-registret som hjemmehørende på Isortoq Reindeer Station, siger Stefan Magnusson, der efterfølgende både har haft fat i Philip Andrews, og agter at kontakte erhvervs- og selskabsstyrelsen for at få det rettet.

Stefan Magnusson er også forundret over, at råstofdepartementet ikke er mere opmærksomme på, hvem de giver licenser til i Grønland.

Sermitsiaqs research viser nemlig også, at det ene af selskaberne Ressource 500 i perioden fra 2018-21 var opført i virksomhedsregistret i skattely Isle of Man, inden det blev opført i London.

– Jeg tror ikke, at selskaberne er i stand til at løfte den nødvendige kapital til at drive en egentlig efterforskning, lyder det fra Stefan Magnusson.

Firmaadresse i Grønland

I en mail til Stefan Magnusson som Sermitsiaq er i kommet i besiddelse af, skriver direktør i de to selskaber Philip Andrews, at han er meget ked af forvirringen, og godt kan forstå, hvis Stefan Magnusson er vred over oprettelsen i CVR-registret. Philip Andrews skriver videre, at han vil kontakte erhvervs- og selskabsstyrelsen med det samme.

Sermitsiaq har også talt med Philip Andrews, der forholdt kritikken om stilstand ved projektområdet i Isortoq, siger:

– Det er korrekt, at vi ikke er blevet set i Isortoq-området de seneste par år, men vi har arbejdet hårdt bag scenen. Udfordringen i Isortoq handler dels om separationen af mineraler, som ikke er helt enkel, dels om at investeringslysten i Grønland er blevet påvirket af Greenland Minerals’ sagsanlæg mod Grønland og Danmark. Vi mistede selv to investorer som følge af lovændringerne, som investorer ser som væsentlige risikofaktorer i projektet.

Ifølge Philip Andrews er der stor forskel på de projekter i Grønland.

– Isortoq-projektet består af jern og titanium-forekomster, der er markedsfølsomme på en helt anden måde end Seqinnersuusaq, der handler om udvikling af ny teknologi, så de to projekter er meget forskellige, og fordi det ene projekt går langsomt fremad, er ikke ensbetydende med at det andet også vil udvikle sig langsomt, siger Philip Andrews.

Sermitsiaq har også spurgt Philip Andrews om, hvorfor han oprettede Stefan Magnusson i CVR-registret uden hans vidende, samt hvorfor han har haft i hvert fald det ene selskab oprettet i skattely Isle of Man, men det har han ikke svaret på.

Om direktør Philip Andrews

Direktør for selskabet R500 Greenmin siden 2019 og for Resource 500 siden 2017. Han er dertil opført som præsident for Torrance Petroleum, der er et datterselskab af Black Rock Petroleum. På Black Rock Petroleum står der, at han har dobbeltstatsborgerskab i Rusland og Irland.

Af hans LinkedIn-profil fremgår det, at han har været engageret som investeringsrådgiver i en lang række mineprojekter i Rusland og Afrika, der dækker alt fra guld, tin, wolfram, bly, zink, kul, jernmalm, uran samt flere russiske olie og gas-projekter. Han har dertil været tilknyttet den russiske investeringsvirksomhed Pridolian, der rådgiver om investeringsmuligheder inden for olie, gas og råstoffer i blandt andet Grønland, Rusland og Afrika. Han har også været involveret i flere russiske råstofprojekter herunder et tungstens-projekt i Buryatia i Sibirien, et uranprojekt i Kyrgyzstan og et tin-kobber-projekt i Sobolinoye i den østlige del af Rusland. Og så har han tidligere arbejdet med russiske investeringsprojekter for Northstar Corporate Finance ligesom han har arbejdet med boliginvesteringer i Rusland for udenlandske investorer.

Sermitsiaq har spurgt til Philip Andrews aktiviteter i Rusland, hvortil han svarer, at han ikke arbejder for selskaber i Rusland længere, og at de russiske projekter står helt stille som følge af krigen mellem Ukraine og Rusland. Efter at Sermitsiaq kontaktede Philip Andrews har han været inde og rette i sin LinkedIn-profil, og har blandt andet ændret sin opholdsadresse fra Rusland til Storbritannien.

– Jeg har boet i Rusland i mange år, men jeg er i Berlin lige nu. Det er korrekt, at jeg har arbejdet på flere råstofprojekter i Sibirien, men de sluttede i 2018-2020. Det eneste projekt, jeg arbejder på i dag er Isortoq-projektet og projektet med CO2-lagring i Seqinnersuusaq. Derudover arbejder jeg på et projekt i Namibia. Jeg arbejder ikke for Rusland, slet ikke, lyder det fra Philip Andrews.