Lokal entreprenør har fået første opgave på lufthavnsbyggeriet i syd

Nina-Vivi Møller Andersen Fredag, 29. april 2022 - 14:03

Lufthavnsbyggeriet begynder så småt i næste uge i Qaqortoq.

2 millioner tons klippe skal sprænges, knuses og transporteres, når byggeriet for alvor kommer i gang. Men før dette kan starte, så skal der hentes større maskiner fra Canada til noget af arbejdet.

Det skal HK Transport ApS hjælpe til med ved at lave en ankomst terminal til hovedentreprenøren Pennecons store maskiner.

- Vi har som lokalentreprenør forpligtet os til at gøre os klar til større opgaver. Så vi tog nogle chancer og investerede i større maskiner, hvilke nu har givet pote og det er vi rigtig glade for, siger afdelingsleder Alexander K. Nielsen til Sermitsiaq.AG.

HK Transport ApS har i alt 13 ansatte, som alle er lokale. I anledning af de kommende større opgaver, så har virksomheden også valgt at ansætte en ingeniør.

- Det er jo ikke kun os som lokal virksomhed der kan være med, så jeg håber at alle i Sydgrønland gør sig klar til at kunne udføre de kommende opgaver som lufthavnsprojektet vil bringe til Sydgrønland, for der vil komme opgaver, da det er et kæmpe projekt, understreger Alexander K. Nielsen.

Erhvervet kan endelig udvikle sig

Udover HK Transport ApS, så vil Pennecon også ansatte 23 lokale maskinchauffører og anlægsmedarbejdere samt ingeniører og ledere til lufthavnsbyggeriet. Mens Pennecon Heavy Civil forventer, at der vil være omkring 50-70 ansatte til lufthavnen bliver færdig.

Snakken om en lufthavn i Qaqortoq har været diskuteret i 40 år og nu er det endelig ved at blive til virkelighed.

- Vi er selvfølgelig stolte over, at vi skal være med på projektet. Vi glæder os rigtig meget til at begynde at hjælpe med det her og vi glæder os til at få en lufthavn, siger afdelingslederen.

Der er ingen tvivl om, at erhvervet i Sydgrønland har manglet sådan nogle projekter. Formand for GE i Qaqortoq understreger også, at byggeriet og erhvervsudviklingen i Sydgrønland kan tiltrække flere unge til at flytte tilbage.

- Jeg har udlært omkring 80-90 håndværkere og de fleste af dem møder jeg i Nuuk. Så jeg håber også, at lufthavnsbyggeri og etablering af lufthavn vil tiltrække flere i at flytte til Sydgrønland. Erhvervet har jo stået stille i 10-15 år, siger formanden for GE Qaqortoq, Erik J. Nørskov.