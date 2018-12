Løsning for Pituffik har lange udsigter

Walter Turnowsky Fredag, 28. december 2018 - 12:56

Der er fortsat ikke udsigt til en løsning på konflikten om servicekontrakten for Pituffik.

I et svar til et spørgsmål fra IA's folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen skriver udenrigsminister Anders Samuelsen, at sagen er ’juridisk og politisk kompliceret’, og derfor ’ventes en løsning ikke i den nærmeste fremtid.’ Det skriver KNR.

I 2014 valgte det amerikanske forsvar det amerikanske firma Exelis Services, som endeligt overtog servicekontrakterne i 2017. Forsvarsaftalen er der imidlertid aftalt, at det skal være et selskab fra Danmark/Grønland, der skal tildeles serviceaftalen. Den bestemmelse underløb det amerikanske selskab Vectrus ved at danne det dansk datterselskab Exelis Services.

I februar i år kunne KNR fortælle, at USA to gange havde afvist løsningsforslag fra Danmark og Grønland til, hvordan problemet kunne løses.