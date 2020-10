Løsning på affaldsproblem på vej

Nukappiaaluk Hansen Torsdag, 01. oktober 2020 - 17:03

Sydkommunen og det fælles kommunale affaldsselskab, Esani, har på et møde tidligere denne måned drøftet, hvordan affaldshåndteringen kan forbedres i området.

Og flere løsninger er på vej i Sydgrønland, siger driftschef Sem Ottosen til Sermitsiaq.AG. Ved mødet blev der blandt andet anbefalet maskiner, der kan bruges til emballering af affaldet.

- Det er planen, at affald skal sendes til det nye forbrændingsanlæg i Nuuk fra 2023. Indtil da skal affald sendes til Qaqortoq. I denne måned bliver anlægget i Nanortalik færdig, hvor affald skal emballeres og derefter sendes til Qaqortoq fra det nye år, oplyser han.

Der sker allerede emballering af affald i Narsaq.

Bedre koordinering

- Men der har været udfordringer med transporten til Qaqortoq, hvor koordinering med Royal Arctic Line ikke har været optimal. Dog har vi lavet en aftale med rederiet, og her skal emballeringen være bedre. Før blev der anvendt containere, der ikke er egnet som affaldscontainere, men der vil nu ske ændringer, så transporten kan blive mere stabil, oplyser Sem Ottosen.

Og to nye containere, der skal anvendes til affald fra bygderne er allerede bestilt for to uger siden, siger driftschefen.

- Der er allerede mulighed for at emballere affald i Igaliku og Qassiarsuk, og de to nye containere skal være i de to områder. Vi forventer, at koordineringen bliver bedre, og at alle bygder i fremtiden sender deres affald til Qaqortoq, lyder det fra Sem Ottosen.

