Lørdag vender Kulturnatten tilbage

Kulturnat Grønland vender lørdag tilbage i flere byer og bygder her i landet.

I Nuuk er der en stribe arrangementer, og man kan blandt andet besøge Arktisk Kommando og møde tidligere patruljefører Kunuk Lennert fra Slædepatruljen Sirius. Patruljen nyder stor opmærksomhed i øjeblikket på grund af en dokumentar, der vises på DR.

I Selvstyretårnet er der mulighed for at møde naturens superhelte, når Departement for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø åbner dørene allerede fra 15:00-18:00.

Energi- og forsyningsvirksomheden Nukissiorfiit holder åbent på elværket ved Sarfannguit i Nuuk, og også her er der tale om et eftermiddagsarrangement fra 16 til 19.

Naturinstituttet har været i fryseren

Nukissiorfiit oplyser på sin Facebook-side, at borgerne kan holde øje med opslag i deres by for de lokale tiltag i forbindelse med Kulturnatten.

Grønlands Naturinstitut holder også åbent fra 15 til 19:

- Levende fisk er hentet. Og da en masse spændende er taget op fra fryseren er Naturinstituttet parat til i dag, skriver instituttet på sin Facebook-side.

