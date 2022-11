Lørdag gik støtten til Hans Rafaelsen

Anders Rytoft Søndag, 13. november 2022 - 10:01

Ilulissat, Aasiaat, Sisimiut, Qeqertarsuaq, Upernavik og Nuuk.

I alle seks byer er der blevet afholdt en indsamling og et langrendsløb til ære for veteranen i langrendssporten Hans Rafaelsen, som er kræftsyg.

Det skete lørdag eftermiddag - og det er gået rigtig godt, fortæller Frederik Lundblad, arrangør af NSP’s løb.

Han uddyber:

- Der har været en rigtig god tilslutning - mange frivillige, mange hjælpere og mange deltagere. Det har været en god samling af forskellige mennesker, som har haft noget med Hans Rafaelsen at gøre.

Indsamling

Frederik Lundblad beretter om gamle medlemmer af NSP, som normalt ikke længere deltager, men som mødte op for at vise deres støtte til Hans Rafaelsen.

LÆS OGSÅ: Byer løber for kræftramt langrends-veteran

Efter løbet, der startede klokken 14, bød NSP Klubhuset i Nuuk på boller, kage og kaffe.

- Vi har selvfølgelig snakket meget om Hans. Om hvordan han har inspireret os. Hvornår vi lærte ham at kende osv. Det har været rigtig hyggeligt, siger Frederik Lundblad, der med løbet har villet vise støtte og taknemlighed til Hans Rafaelsen.

Han oplyser, at der er blevet indsamlet et sted mellem 30.000 og 37.000 kroner, som går til Hans Rafaelsen og hans familie, der på nuværende tidspunkt befinder sig i Danmark. Han understreger dog, at det er slag på tasken, fordi indsamlingen endnu ikke er blevet fintalt.

Frederik Lundblad mener, at løbet og indsamlingen er en måde at give tilbage på. Hans Rafaelsen har de sidste 50 år givet støtte, ekspertise og samvær, hvorfor han - ifølge Frederik Lundblad - er grunden til, at NSP har så mange gode stunder sammen.