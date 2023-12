Løntillæg til anstaltsbetjente forlænges

Thomas Munk Veirum Fredag, 22. december 2023 - 14:54

Tidligere i december kom det frem, at en vigtig aftale om anstaltsbetjentes løn endnu ikke var på plads og stod til at udløbe 31. december, hvilket skabte bekymring hos flere ansatte i Kriminalforsorgen i Grønland.

Fredag melder Fængselsforbundet, at aftalen om udligningstillæg for anstaltsbetjentene i Grønland er forlænget til udgangen af marts 2026.

Udligningstillæget sikrer, at anstaltsbetjentenes løn er på niveau med kollegaerne i Danmark, skriver forbundet i en pressemeddelelse.

Forbundet har tidligere oplyst, at aftalen sikrer betjentene mellem 40.000 til 138.000 kr. om året.

Ønsker aftalen gjort permanent

Fængselsforbundet understreger, at det var det en vigtig sejr for forbundet, da udligningsaftalen faldt på plads i 2020, og at den har været en succes i forhold til at løse problemet med personalemangel i anstalterne.

Fængselsforbundet oplyser videre, at det er aftalt, at den nye trepartsaftale i Danmark, også forhandles i Grønland, når resultatet af forhandlingerne i Danmark kendes.

Trepartsaftalen sikrede 60 mio. kr. til lønløft til Fængselsforbundets medlemmer, men gælder umiddelbart kun for medlemmerne i Danmark.

Fængselsforbundet melder dog, at det arbejder for også at få resultatet af trepartsforhandlingerne udmøntet i Grønland, og for at få udligningsaftalen gjort permanent.