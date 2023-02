Løkke er i Grønland og har fokus på situationen i Arktis

Ritzau Onsdag, 08. februar 2023 - 06:42

Udenrigs- og sikkerhedspolitik er på dagsordenen for udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M), som er i Grønland onsdag for blandt andet at mødes med sine kolleger fra Grønland og Færøerne, og for at deltage i en konference med fokus på Arktis.

Løkke mødes med blandt andre Grønlands regering, Naalakkersuisoq for udenrigsområdet, Vivian Motzfeldt (S), og med Færøernes landsstyremand for udenrigs- og erhvervsanliggender, Høgni Hoydal.

Konferencen om Arktis afholdes af Naalakkersuisut og EU.

- Jeg havde et godt møde med min grønlandske kollega for et par uger siden i København. Nu fortsætter vi samtalen i Nuuk, og den tætte kontakt er ikke tilfældig.

Frederiksen understreger Grønland og Færøernes rolle

- Det er en vigtig prioritet for regeringen at styrke samarbejdet mellem Grønland, Færøerne og Danmark - ikke mindst om udenrigs- og sikkerhedspolitik. Det kræver, at vi får en dybere forståelse for hinandens perspektiver. Derfor er jeg glad for, at jeg kan besøge Nuuk så hurtigt efter min tiltrædelse, siger Løkke i en pressemeddelelse fra Udenrigsministeriet.

Også statsminister Mette Frederiksen (S) understregede tirsdag i Folketingssalen, at både Grønland og Færøerne spiller en vigtig rolle i det kommende forsvarsforlig.

- Vi vil et både tæt, konkret og meget løsningsorienteret samarbejde både med Færøerne og Grønland.

- Når det gælder det kommende forsvarsforlig, vil vi sørge for en tæt inddragelse af Færøernes landsstyre og af Grønlands Naalakkersuisut og jeres nordatlantiske mandater. Så vi får truffet de rigtige beslutninger, der er de bedste for hele rigsfællesskabet, sagde hun.

Arktis højt på dagsordenen

Arktis spiller en afgørende rolle fremover. Især fordi Rusland, som for et lille år siden indledte krigen mod Ukraine, har et godt øje til netop Arktis.

- Arktis er højt på dagsordenen i mange hovedstæder verden over. Ikke mindst i lyset af alt det, der foregår rundt om os lige nu. Det er godt, at EU engagerer sig i Arktis.

- Ellers vil andre byde sig til. EU er blandt andet en central spiller, når det kommer til forskning og investeringer i det arktiske område. Og jeg ser frem til at drøfte, hvordan vi kan styrke samarbejdet mellem EU og Arktis endnu mere, blandt andet med EU's Kommissær Sinkevicius, siger Løkke.