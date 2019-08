Løkke vil fortsætte som formand og fremrykke skæbnemøde

Ritzau Søndag, 25. august 2019 - 15:40

Formand Lars Løkke Rasmussen vil fremrykke Venstres landsmøde, så det afholdes inden Folketingets åbning. Han siger samtidig, at han ønsker at fortsætte som formand.

Det skriver han på sin facebook.

- Jeg ønsker at fortsætte som formand for Venstre og tage nøglerne til Statsministeriet tilbage. Jeg ønsker at fortsætte med (at, red.) tegne partiet udadtil og sikre maksimal indflydelse for partiet. Derfor vil jeg søge genvalg som formand og opbakning til min politiske linje ved landsmødet, skriver han.

Den seneste tid er der ellers ifølge anonyme kilder i medierne rejst udbredt tvivl om formandskabet, som foruden den tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen også består af næstformand Kristian Jensen.