Løkke på Færøerne: En blå regering er bedre for rigsfællesskabet

Kaj Joensen, Det Færøske Nyhedsbureau Søndag, 10. marts 2019 - 08:15

Sambandspartiet har de seneste tre et halvt år siddet i opposition i lagtinget og har heller ikke været repræsenteret i folketinget siden juni 2015. Partiet sætter alle kræfter ind på at genvinde magten på Færøerne og et folketingsmedlem.



De senere år har Lars Løkke Rasmussen været gæstetaler på Sambandspartiet, og igen i år var han med på mødet, som blev holdt i Thorshavn lørdag 9. marts.



Statsministeren lagde ikke skjul på, at han gerne vil have, at Sambandspartiet kommer i regering og genvinder en plads i folketinget. Han talte varmt om rigsfællesskabet og hvilke muligheder og fordele, der ligger i samarbejdet mellem Færøerne, Danmark og Grønland.



- I skal blive ved med at minde om det, sagde Lars Løkke Rasmussen på landsmødet.



Flere initiativer

Lars Løkke Rasmussen lagde vægt på, at opmærksomheden omkring rigsfællesskabet er øget siden regeringsskiftet i 2015.



- Dialogen i riget var ikke god, da vi tog over, så jeg satte mig for at øge mødefrekvensen, fordi vi skal tale mere sammen, sagde han.



Af andre initiativer har regeringen blandt andet sat penge af på finansloven til ny politistation, et kulturhus i Færøernes næststørste by, Klaksvík, og assisteret færøske myndigheder i forbindelse med sagsområder, som er blevet overtaget.



Statsministeren erkendte, at vidensniveauet om Færøerne og Grønland er for lavt, og derfor er rigsfællesskabet sat på skoleskemaet. 25 millioner er også sat af på finansloven for at øge om kendskabet om rigsfællesskabet. Lars Løkke Rasmussen kunne berette, at planen var, at de tre lande skulle alle bidrage til pengepuljen, men Færøerne ønskede ikke at være med.



Lars Løkke Rasmussen sagde, at han mente at det var så vigtigt, at han bestemte sig for, at Danmark står for hele finansieringen selv.



Arbejder med øget selvbestemmelse

Der er ingen tvivl om, at Sambandspartiet vil støtte Venstre, hvis partiet får brug for Sambandspartiets opbakning efter folketingsvalget, erklærede formanden for Sambandspartiet, Bárður Nielsen.



Selv om samarbejdet mellem Venstre og Sambandspartiet er godt, så er der brug for modernisering af rigsfællesskabet, sagde både Lars Løkke Rasmussen og Bárður Nielsen.



- Alle hindringer i forbindelse med den udenrigspolitiske lov bør fjernes. Handelspolitik er blevet udenrigspolitik, sagde Bárður Nielsen.



Den udenrigspolitiske lov fra 2005 definerer, hvordan Færøerne kan agere i forhold til medlemskab i internationale organisationer og forhandlinger.



Både færøske partier, som taler varmt og mindre varmt om rigsfællesskabet, kritiserer loven for at være en hindring for, at Færøerne kan agere internationalt. Det skaber også gnidninger i forbindelse med forholdet med Grønland.



Problematikken er blevet diskuteret flere gange mellem færøske og danske myndigheder, om Færøerne kan få større selvbestemmelsesret, dog uden at noget konkret er kommet frem til offentligheden.



Statsministeren kunne heller ikke i dag løfte sløret for, hvordan den problematik bliver løst.



- Vi bør styrke den udenrigspolitiske stemme, og vi ser på, hvilke muligheder der er, sagde Lars Løkke Rasmussen.