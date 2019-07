De løb i et myggehelvede

Redaktionen Onsdag, 10. juli 2019 - 08:15

Han vandt i tiden 18 timer og 29 minutter. Adam Wille blev nummer to i tiden 18 timer og 41 minutter, mens Henrik Hedner blev nummer tre i tiden 19 timer og 10 minutter.

- Vi havde godt vejr under alle tre etaper. Det var fysisk hårdt. Myggene gjorde det ekstra hårdt. Vi kunne ikke have myggenet på, fordi varmen fik myggenettet til at dugge, når vi tog det på. Små myg kom ind i ører, næse, mund og nogen stykker i øjet. Men vi prøvede at ignorere dem så godt vi kunne, fortæller Anton M. Petersen.

Omvej

Han er glad for, at han fulgtes med Adam Wille de to sidst etaper, da ruten er ny for begge. Ruten var så ukendt for dem, at de kom til at løbe en omvej på 5 kilometer den sidste dag og tabte adskillige minutter på den konto. Men de beholdt deres position som vinder og sølvvinder.

- Der var heldigvis en del vandløb på ruten, hvor vi kunne drikke. Men der var til gengæld ingen vandløb de sidste 10 kilometer. Nu er min krop træt, men på den gode måde, siger Anton M. Petersen.

Nivi Geisler vandt hos kvinder i tiden 20 timer og 57 minutter. Gitte Drachmann kom ind på anden pladsen i tiden 23 timer og 15 minutter. Marie Fleischer sluttede på tredjepladsen i tiden 23 timer og 31 minutter.

