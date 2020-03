Lockdown: Sådan træner du hjemmefra

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 25. marts 2020 - 15:00

Hjemmeundervisning. Hjemmearbejde. Nu er der også mulighed for hjemmetræning.

Man behøver ikke det mest moderne fitnessudstyr, hvis man vil holde sig i form under nedlukningen af samfundet, siger Camilla Nymand Petersen, der er medejer og træner i Crossfit Inua.

- Man behøver ikke bruge en masse udstyr for at træne hjemme. Man kan lave mavebøjninger, squats, armbøjninger, burpees og rygbøjninger, fortæller Camilla Nymand Petersen.

Crossfit Inua har siden 16. marts været lukket på grund af frygt for smittespredning af coronavirus. Medlemmerne af Crossfit Inua har dog fortsat mulighed for at få daglige øvelser i videoform, der bliver delt på fitnesscentrets app og på Facebooksiden.

Træneren forklarer, at nogen af øvelserne kan kræve erfaring, men at videoerne kan bruges som inspiration til hjemmetræningen.

- Motion er så vigtigt. Det er godt for psyken og er sundt for både sind og krop. Man kan passende træne med sine børn, så man også erstatter børnenes idræt i skolen, eller man lige får brændt noget krudt af på børnehavebarnet, siger hun.

Yoga streames

Også Yogarta Nuuk, der tilbyder yoga-timer med instruktør står nu klar til at streame en 45 minutters lang sektion med yogaøvelser.

- “Når bjerget ikke kommer til Muhammed, må Muhammed komme til bjerget.” Jeg springer ud i det efter jeres søde forespørgsler til os. Der er livestream yoga onsdag kl 17.00-17.45 herfra siden, lyder det fra yoga-instruktøren Maliina Abelsen på Yogarta Nuuks Facebookside.

Overfor Sermitsiaq.AG forklarer Yogarta Nuuk-teamet, at eftermiddagens time er en forsøgsrunde. Hvis det fungerer og efterspørgslen er der, står yoga-teamet klar med flere lignende sektioner.

Brug hjemmets møbler

Tilbage hos Crossfit Inuas medejer forklarer Camilla Nymand Petersen, at man snildt kan bruge hjemmets møbler og dagligvarer i træningen.

- Lav squats ved at sætte dig på stolen og stå op igen. Gentag øvelserne. Brug en liters mælk eller en pose mel som vægte under træningen. Man kan fylde muleposerne, og bruge dem som vægte. Eller løft dine børn i en dødløft, lyder det fra Camilla Nymand Petersen.

- Vigtigst er det dog, at træningen skal give energi, og ikke dræne en for energi. Træningen og øvelserne skal give glæde og fokus under denne lukketid, slutter Camilla.