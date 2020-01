Livsfarlige fangstmetoder under lup

Redaktionen Lørdag, 11. januar 2020 - 13:01

Der er ingen tvivl om, at der er stor efterspørgsel på kød og mattak fra nar- og hvidhvaler over hele Grønland. Derfor har disse fangster stor økonomisk betydning for fangere, hvor kiloprisen på mattak kommer helt op på 275 kroner.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Derfor har de fleste interesse i at affyre så mange skud som muligt efter disse hvaler. Det sker nemlig, at nogen bliver smidt ud af flokken af desperate fangere og fritidsjægere, hvis man ikke har affyret et skud, eller har harpuneret en hval.

Som resultat af disse fangstmetoder, er der opstået en livsfarlig fangstmetode, hvor kuglerne suser omkring jollerne, der til tider også påsejler hinanden.

Men der er enighed om, at det nu skal være slut, før det koster et menneskeliv.

KNAPK kender problemet

Karl Tobiassen, der er fungerende formand for fisker- og fangerorganisationen KNAPK, siger, at organisationen har kendskab til, at der igennem årene er foregået fangstmetoder under nar- og hvidhvalsfangster i Nordgrønland, der til tider sætter menneskeliv på spil. Men han understreger, at den følelsesladede debat indtil videre har foregået på de sociale medier.

– På trods af at vi flere gange har opfordret vores lokale afdelinger til, at de skal beskrive de problematiske forhold og farlige fangstmetoder over for os, har vi endnu ikke fået konkrete henvendelser, og der ærgrer vi os naturligvis over i organisationen, siger Karl Tobiassen.

