Liverpool triumferer mod Chelsea efter ny straffeduel

Ritzau Lørdag, 14. maj 2022 - 16:46

Liverpool vandt lørdag FA Cuppen efter en sejr over Chelsea på Wembley.

Efter 120 minutters spil uden scoringer faldt afgørelsen i en straffesparkskonkurrence, hvor anfører César Azpilicueta og Mason Mount misbrugte for Chelsea og Sadio Mané for Liverpool, inden den tidligere Esbjerg-spiller Kostas Tsimikas blev matchvinder.

Liverpool gentog dermed bedriften fra Liga Cup-finalen i februar, der også endte 0-0, inden Liverpool vandt fra pletten.

Finalen bød dog også på alvorlig malurt i Liverpools bæger, da både Mohamed Salah og Virgil van Dijk udgik med skader forud for holdets sidste vigtige kampe i sæsonen.

Den danske landsholdsprofil Andreas Christensen var helt ude af truppen for Chelsea, efter at han ellers spillede 90 minutter i onsdagens 3-0-sejr over Leeds i Premier League.

Finalen var generelt ganske chancerig og jævnbyrdig, og begge mandskaber havde rigeligt med muligheder for at bryde dødvandet i de første 120 minutter, men marginalerne manglede.

Liverpool skabte uden at sprudle mest, men især holdets nye colombianske offensivstjerne, Luiz Diaz, savnede en håndfuld gange den sidste skarphed.

Det er tredje år i træk, at Chelsea taber FA Cup-finalen.

Liverpool har nu sikret sig to titler i denne sæson og er stadig i spil til to mere. 28. maj møder holdet Real Madrid i Champions League-finalen, og inden da er den engelske titelkamp afgjort. Her er Liverpool tre point efter Manchester City med to runder igen.

Det er første gang siden 2006, at Liverpool går hele vejen i FA Cuppen. Klubben har nu vundet den største af de engelske pokalturneringer otte gange, hvilket er lige så mange gange som Chelsea og Tottenham. Arsenal og Manchester United har vundet henholdsvis 14 og 12 gange.

Efter en Liverpool-domineret indledning på finalen og et nærgående Luis Diaz-forsøg kom Chelsea frem til flere store muligheder. Men Christian Pulisic afsluttede snert forbi, og Marcos Alonso tabte sin duel med Liverpool-keeper Alisson Becker efter en skidt førsteberøring.

Liverpool mistede sin egyptiske angrebsstjerne, Mohamed Salah, til en skade efter en halv time, og afløseren Diogo Jota sparkede lige før pausen et godt indlæg over målrammen, ligesom Romelu Lukaku kort efter lukkede en uskarp første halvleg med et misbrugt forsøg.

Tendensen fortsatte i begyndelsen af anden halvleg. Pulisic skød lige forbi, og Alonso ramte overliggeren på et frispark fra en meget spids vinkel i en lovende Chelsea-periode, inden Liverpool bød ind med forsøg til Andrew Robertson og Luis Diaz.

En stor del af de misbrugte forsøg i opgøret var skud fra distancen, og efterhånden som anden halvleg skred frem, var det også alt, hvad holdene tillod hinanden at komme frem til.

Liverpool kreerede i slutfasen dog tre store tilbud. Livlige Luiz Diaz ramte ydersiden af stolpen, Andrew Robertson traf den anden stolpe fra tæt hold efter indskiftede James Milners indlæg, og den meget livlige Diaz drejede et forsøg lige forbi rammen.

Den forlængede spilletid var knap så chancerig. Holdene virkede til at være indstillede på en ny duel fra straffesparkspletten.

Den fik de, og det lignede længe en Liverpool-triumf, efter at César Azpilicueta sendte sit forsøg på stolpen, men Chelsea-keeper Edouard Mendy reddede fra landsmanden Sadio Mane, der fik ansvaret for Liverpools femte forsøg.

Ekstra spark var således påkrævet, og efter en scoring til hver missede Mason Mount, og den indskiftede græske venstreback Kostas Tsimikas, der i foråret 2017 var med til at rykke ud af Superligaen med Esbjerg, afgjorde finalen.