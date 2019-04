Liv og Karla får tildelt legat af BankNordik

Redaktionen Tirsdag, 23. april 2019 - 11:09

To studerende får økonomisk hjælp til deres videregående uddannelse i form af et legat på 25.000 kroner fra BankNordik. Det er Liv Inuk Oldenburg Lynge og Karla Kreutzmann, der denne gang får det lidt lettere økonomisk under uddannelsen.

Det skriver BankNordik i en pressemeddelelse.

Liv Inuk Oldenburg Lynge er i gang med en kandidatuddannelse ved Aalborg Univesitet i Development & International Relations med speciale i Arktis. Hun vil bruge legatet til sit praktikforløb hos Den Danske Ambassade i Ottawa.

Karla er sygeplejestuderende og skal i forbindelse med sin afsluttende bacheloropgave i observationspraktik i Danmark. Karla ønsker at bruge pengene fra legatet til rejseomkostninger for hendes tre børn, så de kan komme med til Danmark.

Vil gøre en forskel

- Med legatet ønsker vi at bidrage til og gøre en forskel for det grønlandske samfund – og i særdeleshed at opmuntre unge mennesker til at gennemføre en videregående uddannelse. BankNordik-legatet skal desuden være med til at gøre hverdagen lidt lettere for de studerende, siger privatkundedirektør i BankNordik René Sørensen i en pressemeddelelse.

Legatet uddeles to gange hvert år, og vil blive tildelt igen til efteråret. BankNordik oplyser i deres pressemeddelelse, at næste ansøgningsfrist er sat til den 24. september.