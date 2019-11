Liv i Ottawa: Det er mit springbræt

Jesper Hansen Søndag, 24. november 2019 - 08:11

25-årige Liv Inuk Oldenborg Lynge fra Sydgrønland flyttede i sommerferien til Ottawa i Canada, hvor hun i indeværende semester skal arbejde på den danske ambassade som kultur- og kommunikationspraktikant.

- Jeg drømmer om en fremtid, hvor jeg arbejder med oprindelige folks rettigheder i Arktis, og jeg vil især gerne arbejde for at fremme relationerne mellem Grønland og arktisk Canada (og Danmark), så jeg ser praktikperioden som et springbræt, fortæller Liv til Sermitsiaq.AG.

- Arbejdet på ambassaden er meget varieret - det er alt fra at arbejde med kulturprojekter til at hente post og besvare telefoner samt at tage sig af borgerhenvendelser til ambassaden. Desuden tager jeg mig af ambassadens sociale medier.

Berejst studerende

Liv Inuk Oldenborg Lynge er kommet godt omkring, siden hun blev færdig med 1.g på GU i Qaqortoq:

- Jeg fik et stipendie til United World College Red Cross Nordic i Norge, og derfor fik jeg en international studentereksamen, IB, i 2014.

Herefter gik turen til Aarhus Universitet, hvor hun blev bachelor i antropologi og fortsatte studierne på Aalborg Universitet, hvor hun er gang med en engelsksproget kandidatuddannelse i udvikling og internationale forhold med speciale i arktiske forhold. Indtil turen til Canada arbejdede hun også som studentermedhjælp i CIRCLA, der er en del af Aalborg Universitets arktiske program.

Hjem til Grønland

Liv Inuk Oldenborg Lynge er født i Narsaq, hvor hun boede til 2010, hvor familien flyttede til Qaqortoq. Planen er at vende tilbage til Canada, når hun er færdig med kandidatuddannelsen, men på et tidspunkt vil Liv tilbage til Grønland:

- Grønland vil altid være mit hjem, og jeg tror altid min vej på den ene eller anden måde ender i Grønland, siger den berejste studerende.