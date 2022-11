Et liv som genhuset

Redaktionen Onsdag, 23. november 2022 - 09:58

Historien om Josefine Ballantine, er historien om hvor hurtigt livet kan ændre sig. Hun har sammen med en tidligere kæreste ejet fire taxaer og en privatbil, og hun har arbejdet i køkkener på trawlere som officer, hvor hun blandt andet har været fem år i træk, ligesom hun har arbejdet ti år i en vuggestue.

- Jeg har altid gode jobs og har forsørget mig selv, siger 51-årige Josefine Ballantine.

Så fik hun astma i så alvorlig grad, at en læge erklærede hende uarbejdsdygtig.

- Jeg tjente gode penge engang. Jeg havde kun mærkevaretøj. Tog på ferier i udlandet. Jeg har haft et rigtig godt liv, siger hun og viser sin søfartsbog og uddannelsesbevis som ungkok frem.

Genhusning

Hun har inviteret AG hjem til sig for at vise, at livet har taget en drastisk drejning for hende på bare et års tid og hvor svært, det er at finde hjælp. Nu sidder hun i en genhusningslejlighed, hvor de bor i alt seks mennesker fordelt på fire værelser.

