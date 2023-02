Linjechef om drabssag: - Vi efterforsker på højtryk og sikrer alle detaljer

Thomas Munk Veirum Fredag, 03. februar 2023 - 10:10

Obs: Opdateret med udtalelser fra linjechef og leder af efterforskningen Lars Bjerregaard.

Grønlands Politi bekræfter overfor Sermitsiaq.AG, at der er ankommet assistance fra Danmark i form af teknikere og en såkaldt brandhund.

Det ekstra mandskab og hunden skal bruges i efterforskningen af sagen om en 80-årig kvinde, der blev fundet død i en lejlighed på Ceresvej i Nuuk tirsdag i denne uge.

En brandhund er en hund, der er særligt trænet til at snuse sig frem til brandbare væsker på steder, hvor en brand har hærget.

Det vil sige, at hunden kan bruges i arbejdet med at finde ud af, om en brand har været påsat.

Den afdøde kvinde blev netop fundet i forbindelse med brandslukningsarbejde i kvindens bolig i Blok O på Ceresvej.

Linjechef: Sikrer alle detaljer

Fredag middag uddyber Grønlands Politi i en pressemeddelelse, at assistancen ankom torsdag aften, og at der er tale om blandt andet efterforskere fra Københavns Politi, kriminalteknikere og en brandhund, der skal gennemgå gerningsstedet for spor.

- Herudover er der assistance fra retsmedicinere, der skal obducere den afdøde kvinde og klarlægge dødsårsagen, skriver politiet.

Ifølge linjechef Lars Bjerregaard, der er leder af efterforskningen, arbejder politiet på højtryk med sagen:

- Vi er stadig i den indledende fase, hvor vi efterforsker på højtryk og sikrer alle detaljer, så vi kan få et klart billede af hændelsesforløbet. Vi har en række vigtige efterforskningsskridt foran os, som blandt andet kræver den kriminaltekniske og retsmedicinske assistance, som nu er ankommet, udtaler Lars Bjerregaard.

Tilbageholdt i 72 timer

Politiet har meldt ud, at sagen efterforskes som en drabssag, og onsdag blev en mand i 30'erne tilbageholdt i 72 timer af kredsretten sigtet for drab. Han nægter sig skyldig.

Tilbageholdelsen af manden udløber lørdag, men politiet kan på nuværende tidspunkt ikke kommentere på det videre forløb omkring den anholdte mand - altså om politiet vil forsøge at få forlænget tilbageholdelsen.

Politiet opfordrer endnu engang borgere til at henvende sig til vagtcentralen på 701448, hvis de har set noget eller ligger inde med oplysninger, der kan have interesse for sagen.