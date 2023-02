Lille "Musku" døde af afkræftelse

Merete Lindstrøm Tirsdag, 21. februar 2023 - 11:25

Den forladte moskusoksekalv, der gik under navnet "Musku" i Kangerlussuaq, som døde lørdag d. 11. februar 2023, vurderes at være død som følge af generel afkræftelse. Det skriver departementet for fangst og Fiskeri i en pressemddelelse.

De oplyser at intet tyder på skader eller anden sygdom som dødsårsag.

- Det vurderes at have været en kombination af omslag i vejret og mangelfuldt næringsgrundlag, der har endt med at gøre kalven så afkræftet, at den ikke kunne klare sig.

Ude af stand til at stå

Moskusoksekalven blev observeret lørdag morgen, hvor den var ude af stand til at rejse sig på trods af gentagne forsøg. Derfor blev jagt- og fiskeribetjentene i Kangerlussuaq kontaktet og informeret om dens tilstand.

- Jagt- og fiskeribetjentene havde holdt moskuskoksekalven under løbende opsyn, for at sikre sig, at der ikke blev gjort unødvendige tilnærmelser overfor den, og havde vurderet, at den indtil lørdag morgen, virkede rimelig frisk, skriver departementet.

Desværre var Jagt- og fiskeribetjentenes forsøg på at hjælpe moskusoksekalven forgæves, da kalven var for afkræftet og svag til at den kunne komme sig.

Om kalven

Moskusoksekalven blev vurderet til at være afkom fra vinteren 2022 og havde været set alene siden sidst i 2022, hvorfor den har været uden en moderko i omkring 3 måneder.

Moskusoksekalven blev undersøgt i lørdags og blev vurderet til at være meget tynd og svag, havde fortsat alle sine mælketænder og havde små hornspidser på ca. 1 cm. En moskusoksekalv, som allerede få måneder gammel mister sin moderko har ringe chancer for at klare sig uden mælk eller mælkeerstatning, specielt under så barske vinterforhold med meget isdække, oplyser departementet.