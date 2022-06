Lille barn er evakueret efter færdselsuheld

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 16. juni 2022 - 11:02

Et barn på to år er evakueret fra Tasiilaq efter et færdselsuheld.

Ifølge Sermitsiaq.AG’s oplysninger er et større arbejdskøretøj involveret i færdselsuheldet og at barnet nu er evakueret til Nuuk.

Fungerende politikommissær i Tasiilaq, Aqqalu Petersen, bekræfter overfor Sermitsiaq.AG, at der har været et færdselsuheld, men oplyser ikke om, hvilket køretøj, der har været involveret.

- Jeg kan bekræfte, at et barn på to år er evakueret til en større by efter et færdselsuheld her i Tasiilaq i går. Jeg har ikke yderligere kommentarer, da sagen efterforskes endnu, siger fungerende politikommissær, Aqqalu Petersen.

Vidner skal afhøres

Aqqalu Petersen oplyser, at barnets tilstand var stabil ved evakueringen.

Færdselsuheldet i Tasiilaq blev anmeldt til politiet onsdag klokken 11.54.

I den videre efterforskning skal politiet i Tasiilaq afhøre borgere, der var vidne til færdselsuheldet.

Politiet oplyser, at alle vidnerne til uheldet allerede har været i kontakt med politiet i Tasiilaq.