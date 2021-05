Ligestillingsrådet: Kvinder i Inatsisartut kan inspirere andre kvinder

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 05. maj 2021 - 09:47

Formanden for ligestillingsrådet glæder sig over, at flere kvinder indtager pladser i Inatsisartut efter Naalakkersuisut har søgt om orlov fra deres Inatsisartut-hverv.

Ved valg til Inatsisartut den 6. april blev i alt 10 kvinder valgt ind mod 21 mænd. Men efter de udnævnte Naalakkersuisut har søgt orlov, og suppleanterne er sat ind, er der 13 kvinder og 18 mænd siddende i Inatsisartut. Det betyder, at andelen af kvinder i Inatsisartut nu er 42 procent i stedet for de oprindelige knap 33 procent.

- Det er glædeligt, fordi det forhåbentlig kan inspirere endnu flere kvinder til at stille op til politik og endnu bedre, at endnu flere opdager, at kvinder er lige så kompetente og derved stemmer på en kvinde til de kommende valg, siger formanden for Ligestillingsrådet i Grønland, Kathrine Bødker til Sermitsiaq.AG.

Gode inspirationskilder

Hun påpeger, at det er vigtigt, at samfundet har rollemodeller at spejle sig i, og at en ligelig fordeling af kønnene kun er godt for samfundet.

- Det er vigtigt, at vores unge kvinder og piger får rollemodeller de kan se op til og se, at de selvfølgelig også kan blande sig i magteliten i vores land.

- Det er ikke et privilegie mænd har - kvinder er lige så kvalificerede som mænd til at tage samfundskritiske beslutninger og jo bedre begge køn er repræsenteret i parlamentet, jo bedre kommer det hele samfundet til gode, siger hun.

Stort arbejde forude

Ligestillingsrådet hæfter sig ved, at statistikken viser, at flere kvinder stemmer på flere mænd, end der er flere mænd, der stemmer på kvinder.

Til Inatsisartutvalget var der 54 kvindelige kandidater ud af 189 opstillede.

Formanden for Ligestillingsrådet erkender, at der endnu er et kæmpe arbejde forude for Ligestillingsrådet for at Grønlands politik og samfundet i det hele taget opnår mere ligestilling fremover.

- En del af vores arbejde i Ligestillingsrådet er at få belyst, at kvinder er lige så gode og kvalificeret i politik som mænd og dermed inspirere endnu flere kvinder til at stille op, siger Kathrine Bødker, formand for Ligestillingsrådet.

- Det vil sige, at jeg tror på, at det som det grønlandske samfund kan forvente at beslutninger tages ud fra et mere nuanceret grundlag.