Ligestillingsrådet: Bryd tabuet om seksuelle krænkelser

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 08. marts 2019 - 10:42

I dag den 8. marts er det kvindernes internationale kampdag. Dagen, hvor kvinderne verden over kæmper for deres rettigheder. Grønlands Ligestillingsråd bruger dagen i dag til at markere sig, og opfordrer kvinderne til at stå frem, hvis de er blevet seksuelt krænket.

- Politimesten i Grønland og Børnetalsmanden har givet udtryk for at de er bekymret for, om vi i Grønland stadig tabuiserer seksuelle krænkelser. Grønlands Ligestillingsråd vil spørge, om tabuet om seksuelle krænkelser er årsagen til, at vi i Grønland ikke har været i stand til at integrere #meetoo bevægelsen, skriver Inge Olsvig Brandt, sekretariatschef i Grønlands Ligestillingsråd i en pressemeddelelse.

#Metoo

#Metoo bevægelsen slog første gang igennem i oktober 2017, da den spredte sig viralt i de sociale medier. #Metoo benyttes til at oplyse om, at man har oplevet seksuelle krænkelser og seksuelle chikaner. Konceptet blev populært i kølvandet på anklager om seksuelle overgreb begået af filmproduceren Harvey Weinstein. Filmproduceren er sidenhen blevet fyret fra sit eget produktionsselskab.

Kvinderne verden over brugte hashtagget til at fortælle om deres oplevelser om seksuelle krænkelser i de sociale medier. Formanden for Grønlands Ligestillingsråd, Kitdlak Knudsen, er ærgerlig over, at hashtagget aldrig er slået igennem i landet, men det kan stadig ændres, mener hun.

- Vi bliver nødt til at bryde tabuet, og sætte emnet på dagsordenen. Den virtuelle bevægelse #MeToo har i den grad vist, at det er et udbredt problem verden over, siger formanden for Grønlands Ligestillingsråd, Kitdlak Knudsen.

Det er ikke kun kvinderne der skal bryde tabuet om seksuelle krænkelser ifølge Ligestillingsrådet. Arbejdspladserne bør nemlig også være med i kampen.

Politik om sexchikane

Formanden for Grønlands Ligestillingsråd opfordrer således arbejdspladserne om at have en politik omkring sexchikane i arbejdspladserne.

- Der skal være klare klare politiker og retningslinjer, så medarbejdere, der måtte opleve sexchikane og hverdagssexisme på arbejdet ved, hvor de skal gå hen, hvis der opstår et problem, skriver Kitdlak Knudsen i pressemeddelelsen.

Ifølge den grønlandske ligestillingslov er sexchikane forbudt. Ligestillingsrådet mener, at virksomhederne bør sende klare signaler om, at der er nultolerance over for sexchikane og have klare procedurer, hvis der skulle komme en sag.

Kvindernes kampdag er siden 1910 afholdt den tætteste søndag på den 8. marts, men blev i 1921 fastsat til den 8. marts.