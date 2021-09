Ligestillingsformand langer ud efter Kielsen

Merete Lindstrøm Mandag, 13. september 2021 - 11:35

Efter landsrettens delvise stadfæstelse af dommen mod Mikael Petersen for blufærdighedskrænkelse af flere kvinder med forbindelse til Siumuts partikontor, kommer formanden for Grønlands Ligestillingsråd på banen med en hård kritik af magtfremtrædende personers udtalelser under retssagen.

Mikael Petersens forsvarer udspørger Kim Kielsen om hændelser og omgangstone på Siumuts partikontor under retssagen i landsretten: Hvad mener du om omgangstonen? Kunne man finde på at sige, at nogen har gode bryster eller en god røv? - Sådan er det i politik.

- Sexsime og sexchikane sker alle steder, og det er på sin plads at kritisere sexisme og sexchikane i de politiske partier, når det er der, det foregår. Det er forkasteligt at tidligere formand for Naalakkersuisut, Kim Kielsen udtaler at, "sådan er det i politik", Skriver Katrine Bødker i et opslag på Facebook efter dommen torsdag.

- Det er forkasteligt og vidner om en mandschauvinistisk og respektløs holdning til mennesker, uanset køn. Den slags udtalelser er med til at holde fast i myten om, at sexchikane er et kulturelt betinget kår, skriver hun videre.

Hold fokus på sagen

Under retssagen talte også en anden tidligere formand for Naalakkersuisut og Siumut Lars Emil Johansen til fordel for Mikael Petersen, og udtalte blandt andet, at man jo kan gå væk, hvis man ikke kan lide omgangstonen på kontoret.

Kim Kielsen bakkede i sit vidneudsagn op om Mikael Petersens påstand om, at hele sagen udspringer af et ønske om at fjerne Kielsen fra magten, og at Mikael Petersen var den direkte vej til at lykkes med det.

- I en sag om blufærdigheskrænkelse, er det efter min bedste overbevisning, at vi skal holde fokus på kvindernes udsagn og ikke, hvorvidt det handler om politisk magtkamp, slår Katrine Bødker fast.

Kathrine Bødker håber at landsrettens dom kan forbedre samfundets syn på lignende sager i fremtiden.

- Det er så vigtigt, at det er blevet stadfæstet, at blufærdighedskrænkelse i den dur ER forbudt, og at dommen kommer til at danne præsendens for, hvad der er acceptabelt og hvad der ikke er; både på arbejdsmarkedet men også generelt i vores samfund, siger hun til Sermitsiaq.AG.

Ligestillingsformanden håber også, at dommen kommer til at betyde, at der bliver sat meget mere fokus på den sexisme og sexchikane, der rent faktisk foregår mange steder, og at der på den måde vil blive sat en stopper for det.

Håber at inspirere andre

Både Aki-Matilda Høegh-Dam og Mari Laursen, som er to af kvinderne bag anklagerne mod Mikael Petersen, håber at sagen kan give andre mod til at sige fra, når de oplever grænseoverskridende adfærd.

- Vi er ikke alene, og tiden er inde til at vi tør at snakke højt om vores oplevelser. Jeg vil altid kæmpe for menneskers ret til personlige grænser - det skal vi alle, siger Aki-Matilda Høegh-Dam til Sermitsiaq.AG.

- "Der findes intet mod uden frygt" og jeg vil mene, at vi var modige. Ikke kun til at tage skridtet men især dét at skulle blive ved, skrev Mari Laursen på sin Facebookprofil efter dommen i ankesagen faldt godt halvandet år efter sagen kom frem i medierne.