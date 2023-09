Lidt mere end halvdelen bliver i udlandet efter endt uddannelse

Jensine Berthelsen Torsdag, 21. september 2023 - 14:00

Det har altid været et politisk ømt punkt for et befolkningsfattigt samfund som Grønland er, at tiltrække folk hjem igen efter endt uddannelse i udlandet.

Begrebet braindrain ses som en decideret trussel for det befolkningsmæssigt skrøbelige samfund, der på politisk plan arbejder på en statsdannelse.

Over halvdelen af de færdiguddannede bliver i udlandet, men tager hjem omkring 8 år efter endt uddannelse. Kilde: Grønlands statistik

Flere medlemmer af Inatsisartut er igennem årene fremkommet med forslag til hvilke "gulerødder" der skal bruges for netop at tiltrække de færdiguddannede hjem igen. Men dette med en balancegang med at de unge "skal indhøste erfaringer i udlandet og bringe de nye erfaringer hjem til Grønland igen, til gavn for landets udvikling.

Færdiguddannede i landet flytter ud af landet

Men ud over at omkring halvdelen af de færdiguddannede vælger at blive udenfor landet, er der også borgere der har taget en uddannelse i landet, som efter endt uddannelse har valgt at bosætte sig udenfor landet.

Studerende, som færdiggør en erhvervsuddannelse eller videregående uddannelse herhjemme, bor i langt højere grad fortsat i Grønland i forhold til studerende, som har færdiggjort uddannelsen i udlandet.

Langt de fleste tager en uddannelse i landet, men begynder at flytte ud af landet efter en årrække i landet. Kilde: Grønlands statistik

Efter 10 år var det fortsat 89 pct. i gennemsnit, som boede her. Andelen, som bliver boende i landet, falder dog alle årene efter endt uddannelse, viser tallene fra Grønlands statistik.