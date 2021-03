Licitation: Vigtig milepæl for sydlufthavn

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 12. marts 2021 - 07:29

Kalaallit Airports Domestic vil i dag modtage i alt ni tilbud på, hvad det vil koste at etablere lufthavnen i Qaqortoq, og der er naturligvis stor spænding, om tilbuddene holder sig inden for budgetterne.

Fem selskaber kommer med et bud på, hvad de skal have for at etablere landingsbane, flyforplads, byggemodning af bygningsområde samt ankomst- og parkeringsarealer - udbudt som hovedentreprise:

MT Højgaard A/S

Aarsleff Istak

JK Petersen Contractors

Munck Havne & Anlæg

Pennecon Heavy Civil Ltd

Fire selskaber vil byde på bygningsentreprisen, som indeholder etablering af terminal, servicebygning og tårn - udbudt som totalentreprise:

ArtiCon

Permagreen Greenland A/S

Ístak hf

MT Højgaard A/S

For borgerne er der naturligvis spænding om den endelige pris, men lufthavnsselskabet oplyser forud for licitationen i dag fredag, at man ikke vil komme til at udtale sig om tilbuddene, ”før der er sket en gennemgående tilbudsevaluering og forhandling med tilbudsgiverne samt drøftelse med vores ejer”.

Ny budrunde

Baneentreprisen har allerede én gang været i udbud, men alle bud overskred budgettet i så alvorlig grad, at lufthavnsselskabet i samråd med ejeren (Selvstyret, red.) besluttede at gennemføre en ny budrunde – dog uden at ændre et komma i udbudsmaterialet.

Igennem det seneste halve år er prisen på byggematerialer blot steget og steget, en udvikling, som også kan resultere i en langt større udgift, når det gælder bygningsentreprisen.

Kalaallit Airports Domestic, der er et 100 procent ejet selskab af Selvstyret og således intet har at gøre med selskabet, der bygger lufthavnene i Nuuk og Ilulissat, har fået 674 millioner kroner til at anlægge den regionale lufthavn. Om det beløb rækker er tvivlsomt.

Tre scenarier

Lufthavnsdirektør Jens Lauridsen har tidligere signaleret, at det vil være naivt at tro, at den nye budrunde på baneentreprisen vil holde sig inden for budgettet. Det er baggrunden for at tre scenarier i det videre forløb kan komme i spil: