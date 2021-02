Lever et udsat liv

redaktionen Onsdag, 24. februar 2021 - 17:01

Personer med en skizofreni-diagnose har det svært. Deres livsbetingelser er på mange felter udfordret.

Det viser en ny, omfattende undersøgelse af patientgruppen, skriver avisen AG.

– Størsteparten af patienterne, 86 procent, var uden uddannelse. 72 procent af dem var arbejdsløse. Og en tredjedel havde et alkoholproblem, fremgår det af undersøgelsesresultaterne, som er gengivet i en ny artikel i Ugeskrift for Læger.

Hertil kommer andre opslidende, psykiske forhold. Blandt andet at mennesker med psykisk sygdom er i risiko for at miste kontakten til deres børn. 16 procent af skizofreni-patientgruppen er forældre, og 41 procent af dem har fået fjernet deres børn af myndighederne.

Nordiske lande

Der er også langt flere i denne gruppe, som bor på institution, er afhængige af at kunne bo hos deres familier og i – værste tilfælde – må leve på gaden. Overnatte i opgange eller på herberg.

– De dårlige socioøkonomiske forhold for patienter med skizofreni er i tråd med, hvad der er situationen for disse mennesker i andre lande.

– Også den høje andel af patienter, der modtager sociale ydelser, kan sammenlignes med, hvad der ses i andre nordiske lande, skriver de to læger bag studiet, Ane Storch Jakobsen og Michael Lynge Pedersen i Ugeskrift for Læger.

