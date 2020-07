Levende torsk giver Royal Greenland sved på panden

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 09. juli 2020 - 12:58

Levering af levende torsk går forrygende i år, oplyser Royal Greenland.

Det går så godt, at Royal Greenlands fabrik i Maniitsoq, og brøndbåden Maniitsoq har udfordringer med at følge med. Derfor skal Royal Greenlands trawler Sisimiut nu følge brøndbåden Maniitsoq, når den indhandler levende torsk i fjordene. De levende torsk skal derefter losses over til trawleren, og produceres til fileter ombord, fremgår det af Royal Greenlands hjemmeside.

Trawler skal aflaste fabrik

- Omkring 100 fiskere har i øjeblikket omkring 2000 tons levende torsk i net-bure på kysten, fra Maniitsoq i nord til Paamiut i syd. Da det er mange fisk, og strækningen er lang, kan brøndbåden ”Maniitsoq” ikke følge med i at transportere fiskene til fabrikken i Maniitsoq. Da fabrikken i Maniitsoq kun kan producere mellem 300 og 400 tons om ugen, har vi fundet en anden løsning at få afsat de mange levende torsk, fortæller driftschef i Royal Greenland, Sten Sørensen.

Sten Sørensen oplyser, at man har fået lov til af Selvstyret at indsætte trawleren Sisimiut til produktion af torsk fra netburene. Trawleren skal nu følge brøndbåden i fjordene på kysten. Her skal fiskerne som de normalt gør, indhandle deres fangster fra net-burene til brøndbåden, hvorfra de levende torsk skal losses til Sisimiut, hvor det skal produceres til fileter.