Lev godt med din livsstilssygdom

Kassaaluk Kristensen Søndag, 07. august 2022 - 08:36

Viden om egen sygdom er en vigtig del af behandlingen af listilssygdomme, skriver Steno Diebetes Center Grønland i en pressemeddelelse. Men hvordan er det at have type 2 diabetes? Eller at have en kronisk lungesygdom, KOL?

Det ved borgeren selv, der har livstilssygdommen.

- Det er kun personer med type 2 diabetes og KOL, der kan give os et svar på dette, så derfor er det vigtigt for os, at vi taler med dem, siger ph.d.-studerende Maja Hykkelbjerg Nielsen.

Hun har været i kontakt med flere personer, der har livstilssygdomme for at indsamle viden omkring livet med sygdomme, i forbindelse med sit ph.d.-projekt, der er et samarbejde mellem Steno Diabetes Center Grønland, Ilisimatusarfik og Aarhus Universitet.

Flere skal kende deres sygdom

Steno Diabetes Center Grønland indsamler viden fra personer med livstilssygdomme for at få indblik i livet med sygdommene.

Når kendskabet er større, så kan borgeren selv gøre meget for at forebygge følgesygdomme og dermed have et godt liv med sygdommen.

- Vores håb er, at flere personer med en livsstilssygdom bliver i stand til at leve et godt liv med deres sygdom, så det er muligt at reagere inden personen udvikler en eller flere følgesygdomme, fortæller forsker og lægefaglig chef ved Steno Diabetes Center Grønland, Michael Lynge Pedersen.

Flere får livsstilssygdom

Flere og flere i Grønland får type 2 diabetes, forhøjet blodtryk eller KOL. I 2030 forventer Steno Diabetes Center Grønland, at næsten hver femte borger vil have en eller flere af de tre livsstilssygdomme.

- Når så mange personer lever et liv med en livsstilssygdom, er det vigtigt, at de har de bedste forudsætninger for at leve et godt liv med deres sygdom, siger Michael Lynge Pedersen.

Sideløbende med ph.d.-projektet vil Steno Diabetes Center Grønland udvikle forskelligt materiale og tilbud, som skal være med til at lære personer med livsstilssygdomme mere om deres sygdom.