Lennert er ny forkvinde for forskningsråd

Thomas Munk Veirum Lørdag, 09. marts 2024 - 12:23

Grønlands Forskningsråd har til opgave at rådgive Naalakkersuisut og departementerne i forskningsspørgsmål samt uddele forskningsmidler.

Naalakkersuisut har netop udnævnt nye medlemmer til rådet, som skal sidde frem til 31. december 2026. Udpegningen sker efter indstilling fra grønlandske forskningsinstitutioner, forskningscentre, forskningsmiljøer, samt iværksætter- og innovationsmiljøer, oplyser Naalakkersuisut i en pressemeddelelse.

Mitdlaraq Lennert, der tidligere har lavet en ph.d. om folkeskolen og har været adjunkt på Ilisimatusarfik, er udnævnt til formand. Lennert er nu selvstændig konsulent og ekstern underviser på Ilisimatusarfik.

Skal realisere strategi

Hun udtaler, at forskningsrådet skal være med til at realisere Grønlands første nationale forskningsstrategi, blev vedtaget for lidt over et år siden:

- Naalakkersuisut har med forskningsstrategien fastlagt de politiske visioner og målsætninger på forskningsområdet, og det er disse målsætninger, forskningsrådet skal være med til at realisere. Jeg glæder mig til som forkvinde at arbejde for at styrke rammerne omkring forskning og forskningsrådet, udtaler Mitdlaraq Lennert.

Mitdlarak Lennert overtager posten fra Josephine Nymand, der har været forkvinde for Grønlands Forskningsråd fra 2017-2023.

Naalakkersuisoq for Selvstændighed og Udenrigsanliggender, Vivian Motzfeld (S), ser frem til samarbejdet med et nye råd.

Spiller vigtig rolle

- Siden 2014 har Grønlands Forskningsråd spillet en vigtig rolle iht. loven om at fremme og styrke udviklingen af grønlandsk forskning til gavn for vores samfund og land. På vegne af Naalakkersuisut skal jeg takke det afgående råd for deres indsats, og byde velkommen til det nye råd.

- Jeg ser frem til samarbejdet med de nyudpegede medlemmer og siger tak for indstillingerne indsendt af institutioner og virksomheder.

Siulittaasoq/ Formand:

Mitdlarak Evelyn Lennert, selvstændig konsulent og ekstern underviser på Ilisimatusarfik

Ilaasortat/ Medlemmer: