Lempelse af restriktioner: Nu kan vi smile igen

Nina-Vivi Møller Andersen Torsdag, 10. februar 2022 - 17:45

Folk i Qaqortoq har flere grunde til at være glade torsdag. Solen skinner og restriktionerne er blevet lempet fra midnat.

Hansine Kleist lettet over ikke at skulle bære mundbind. Nina-Vivi Møller Andersen / Sermitsiaq.AG

- Det er så dejligt, at slippe fri for mundbind i butikkerne. Det er befriende, for det kan nogle gange være klaustrofobisk, siger Hansine Kleist.

Andre mener dog, at det er for tidligt at komme af med mundbind og frygter, at sundhedsvæsenet endnu engang bliver belastet, hvis en yderligere smittespredning skulle ske.

- Jeg vil bruge mundbind, når jeg er blandt mange mennesker. Så er jeg på den sikre side. Jeg synes, det er for tidligt med lempelserne, da jeg mener, at sundhedsvæsenet kan blive belastet, hvis der lige pludseligt er smittespredning, siger Bendt Steingreen.

Nu kan vi få besøg igen

Nogle unge, som Sermitsiaq.AG mødte, mener, at lempelserne ikke kan rigtig mærkes, da de ikke rigtigt har fulgt restriktionerne. Dorthe Josefsen på 71 er dog meget lettet over lempelserne.

Dorthe Josefsen kan endelig få besøg igen - coronatiden har været ensomt Nina-Vivi Møller Andersen / Sermitsiaq.AG

-Ej, hvor er jeg lettet. Nu kan vi få besøg igen. Før corona har vi altid fået besøg, det har været lidt ensomt i nogle perioder. I morges havde vi allerede besøg, vi var ikke opmærksom på, at der var ændringer, da mig og min mand er meget døve. Men godt at høre at alt er blevet lempet, så behøver jeg slet ikke mundbind mere, griner en lettet Dorthe Josefsen.

Butiksansatte i Pisiffik havde travlt med at fylde lageret med varer, da Sermitsiaq.AG kom forbi. Butiksmedarbejder Anso Møller er glad for at ikke at skulle bære mundbind i flere timer.

Anso Møller travlt med at fylde lager. Hun er glad for at ikke at skulle bære mundbind i 8 timer. Nina-Vivi Møller Andersen / Sermitsiaq.AG

- Det er dejligt, ikke at skulle gå rundt med en mundbind i butikken. Som butiksansat har det været besværligt, nogle gange havde man brug for at komme lidt væk for at få luft. Så nu kan vi smile igen, siger Anso Møller.

Besværlige rejser

Peter Danielsen sidder og nyder solen udenfor brættet. Han er utroligt glad for lempelserne og fortæller, hvordan corona har påvirket rejser til Danmark.

- I første omgang troede jeg ikke på, at myndighederne vil lempe restriktionerne. Men de gjorde det. Hvor er det en stor lettelse. Nu kan vi endelig slippe fri for mundbind og rejse mere frit til Danmark. Vi tager tit til Danmark, da vi er pensionister, så det er dejligt, at restriktionerne bliver lempet, siger Peter Danielsen.

Peter Danielsen glæder til at rejse til Danmark uden at skulle bekymrer sig om Sumut-blanketten. Nina-Vivi Møller Andersen / Sermitsiaq.AG

Myndighederne opfordrer stadigvæk til fuld vaccination for indrejsende turister, men der er ikke længere krav om fremvisning af en negativ PCR-test for borgere, der er bosiddende i Grønland eller personer, som er på vej til at flytte til landet.

- Det besværlige minde kan vi nu endelig se tilbage på og grine af det, siger Peter Danielsen med et grin.