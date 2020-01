Lektor: Bestyrelsen er et team

Jesper Hansen Torsdag, 02. januar 2020 - 13:33

- En bestyrelse er en helhed. Bestyrelsesarbejde er teamwork. Derfor er de enkelte medlemmers baggrund ikke så vigtig. Det siger ekstern lektor ved Syddansk Universitet Søren Brinch, der i mange år har undervist i bestyrelsesarbejde på universitetets HD- og cand.merc.-uddannelser.

- En bestyrelse er virksomhedens strategiske ledelse, der udstikker retningen og holder direktion og driftsorganisation fast på målene. Derfor er bestyrelsesmedlemmernes uddannelse og eksamenspapirer ikke særlig vigtige, og det er forkert at kritisere et bestyrelsesmedlem, fordi vedkommende måske ikke lige har en universitetsgrad.

Ledelseserfaring er et krav

- Som bestyrelsesmedlem i en virksomhed skal man vide noget om erhvervslivet og om at tjene penge. Man skal kunne lede, og man skal have prøvet det i praksis. Det er efter min mening det eneste krav, man kan stille til et godt bestyrelsesmedlem. Så høje karakterer, flotte eksamensbeviser og branchekendskab kommer her i anden række. Man kan sagtens køre en bil uden at vide noget om, hvordan man skifter tændrør, forklarer Søren Brinch.

- I bestyrelsesarbejdet betyder det mindre, hvad den enkelte møder op med, for det er helheden, der tæller. Derfor skal en bestyrelse være bredt sammensat, og der kan sagtens være plads til outsidere, der kan tænke ud af de vante rammer og vende problemstillingerne om.

- Virksomhedsbestyrelser skal arbejde på den lange bane. Det er bestyrelsen, der beslutter, hvor virksomheden skal være om to, fem og ti år. Det kan man kun, hvis man har overblik og visioner. Til gengæld er det vigtigt, at bestyrelsen er i stand til at forklare, hvad de forventer af direktion og den daglige ledelse.

- Derfor har virksomhedens direktion ikke noget at gøre i bestyrelsen i en virksomhedsbestyrelse, når vi ser bort fra de lederejede virksomheder. Det handler i virkeligheden om armslængdeprincippet og en klar arbejdsfordeling mellem direktion og bestyrelse.

Klare mål og opfølgning

Til gengæld skal bestyrelsen kunne kommunikere, mener Søren Brinch.

- En bestyrelse skal være klar i målene. Den skal forklare, hvad man forventer af direktionen – og lever direktionen ikke op til det, er man nødt til enten at justere direktionen eller målene.

Når man sammensætter en bestyrelse, er det vigtigt at være opmærksom på medarbejder-repræsentanternes rolle, for de er fuldgyldige medlemmer af bestyrelsen.

- I mange bestyrelser har medarbejderne et stort fokus på HR-området, men faktisk kan de bidrage med meget mere, hvis de ifører sig den strategiske kasket og kommer med bud på, hvor virksomheden og ikke kun medarbejderne skal hen på virksomhedens rejse, siger Søren Brinch.

Der er i de senere år kommet større fokus på bestyrelsernes rolle i erhvervslivet – og det glæder Søren Brinch.

- Interessen for kurser i bestyrelsesarbejde er stigende. Det mærker vi tydeligt – både blandt de studerende og på vores efteruddannelseskurser. Bestyrelsesarbejde er det nye sort i management-kulturen – og bestyrelserne er ikke længere en retrætepost, men en professionel arbejdsplads.