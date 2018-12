Lektor om boliger: Det bliver kun værre

Asger Søndergaard Nielsen Torsdag, 13. december 2018 - 17:59

Mellem seks og 18 milliarder kroner. Så meget kommer renoveringen af de nedslidte boliger til at koste ifølge Tove Lading, der er lektor ved Institut for Byggeri og Anlæg på DTU. Det skrev AG i sidste uge. Det tal bliver ikke mindre med tiden.

- Det bliver ikke bedre, det bliver kun værre. Det, der starter som et lille hul i taget, bliver kun større, hvis man ikke får gjort noget ved det. Renovering af boliger er ikke kun et teknisk spørgsmål, men noget man politisk bliver nødt til at forholde sig til, siger Tove Lading.

Hun forklarer, at det ikke er noget, man kan nybygge sig ud af. Dels er opgaven for stor, dels er det på lang sigt bedre at vedligeholde og renovere end at slide boliger helt ned.

Hvor meget renoveringen vil koste, afhænger i høj grad af hvilken standard, man ønsker.

Hun foreslår, at man tager en diskussion om, hvor man vil sætte grænsen for en boligs standard og så lægge en plan for, hvad man vil stille op med de boliger, der ligger under grænsen.

Ingen status

I 2016 gjorde man netop dette i Departement for Boliger. Man lavede en sektorplan og af den fremgik det, at 5.713 af Selvstyrets 6000 boliger er i så dårlig stand, at de ikke står til at rede. 1.169 af boligerne skal rives ned hurtigst muligt, og 4.544 skal rives ned inden for 5-20 år.

Her snart tre år senere er der er ingen status på, hvor langt man er med nedrivningsarbejdet. Det oplyser Departement for Boliger til Sermitsiaq.AG, og tilføjer at sektorplanerne bør opdateres inden for det næste halve år.

Tilbage i 2016 vurderede Departementet for Boliger, at der var et efterslæb på cirka 1,5 milliard kroner i forbindelse med renovering og nedrivning af Selvstyrets boliger.

Højere standard

Der er langt fra de 1,5 milliarder kroner, som Selvstyret mener, der skal til for at rette op på de slidte boliger, og til de seks til 18 milliarder kroner, som Tove Lading nævner i AG.

- For det første, så tager jeg udgangspunkt i alle boliger i Grønland og ikke kun de selvstyreejede. Derudover så er det også forskelligt, hvor man sætter standarden og hvor lang levetid, man regner med. Jeg taler ikke om, at det renoverede skal være som nybyggeri. Der skal være en balance mellem omkostninger, levetid og standard, siger Tove Lading.