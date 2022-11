Legater for mere end 350.000 kroner: Ivalo og Minik Fonden uddeler

Anders Rytoft Søndag, 20. november 2022 - 13:58

Seks studerende, der har valgt at studere uden for Rigsfællesskabet, har modtaget legater for mere end 350.000 kroner fra Ivalo og Minik Fonden.

Minik Rosing, der er bestyrelsesformand for Ivalo og Minik Fonden, udtaler i en pressemeddelelse, at fonden hver gang glæder sig over, at et nyt legat bliver uddelt.

- Det er vores oplevelse, at vores legater gør en stor forskel for, at de studerende kan dygtiggøre sig på deres drømmeuddannelse. Og at vi nu er tæt på at have uddelt 60 legater i vores levetid, er jeg bare stolt over, siger han.

I samme ombæring udbringer formanden for bestyrelsen en stor tak til Royal Greenland, Royal Arctic Line, NunaFonden og Grønlandsbanken Erhvervsfond for hvert år at bidrage med økonomisk støtte til Ivalo og Minik Fonden.

Linda Lyberth Kristiansen har fået et legat til at læse et semester på Arktisk Universitet i Tromsø i Norge, som en del af sin kandidatuddannelse i Kultur og Samfundshistorie på Ilisimatusarfik.

Maria Lyberth har fået et legat til en 2-årig videreuddannelse på Nordisk Friluftsliv på Kronoby folkhögskola i Finland som en overbygning til sin uddannelse som Adventure Guide fra Campus Kujalleq.

Ninni Jeremiassen har fået et legat til at studere teori om environmental pollution and toxicology UNIS (The University Centre in Svalbard) i Norge, som en del af sin PhD med titlen: Long-term leaching dynamics of lead, zink and fluorine from waste rock at Ivittuut mine, South Greenland.

Pipaluk Kristensen har fået et legat til at læse et semester på Islands Universitet, som en del af sin kandidatuddannelse i Sprog, Litteratur og Medier fra Ilisimatusarfik.

Victor Langholz har fået et legat til studere et semester på Universitetet i Wollongong i Australien, som en del af sin uddannelse i Business Administration på Oklahoma University i USA.

Vivi Vold har fået et legat til at studere to semestre på University of California i Davis i USA, som en del af sin PhD om relationer og interaktioner, der sker i sektorer af videnskabelig forskning og videnskabelig uddannelse i Kalaallit Nunaat mellem mennesket og videnskab - studerende og forskere.

Ivalo og Minik Fondens bestyrelse mødes to gange om året for at uddele legater. Minik Rosing håber at modtage mange og velkvalificerede ansøgninger til den næste uddeling. Ansøgningsfristen er 15. februar 2023.