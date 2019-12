Legater til fiskere og fangere

Redaktionen Søndag, 22. december 2019 - 10:07

Bestyrelsen for Carl Egedes Fond besluttede på et møde 5. december, at hædre gamle fiskere og fangere samt foregangsmænd indenfor fisker- og fangererhvervet.

Modtagerne af hædersdiplomet er indstillet af de lokale fisker og fanger foreninger gennem de respektive kommunalbestyrelser.



Seks personer har fået tildelt hædersdiplomer ledsaget af et beløb på 10.000 kroner til hver.

Legatets formål er at yde støtte til følgende personer og formål, der er eller har været hjemmehørende i Grønland:

Efterladte efter omkomne fiskere og fangere. Foregangsmænd inden for fisker- og fangererhvervet. Gamle fiskere og fangere. Fiskere og fangere, der er kommet til skade under udøvelse af deres erhverv. Mindesmærker for afdøde foregangsmænd indenfor fisker- og fangererhvervet. I særlige tilfælde kan der ydes støtte til fiskere og fangere, især de unge, efter fondens skøn.

Legat modtagerne er:

Nukarleq Lars Lindenhann, Sisimiut

Karl Jeremiassen, Aasiaat

Ulrik Inûsugtok`, Attu

Hans Henrik Broberg, Qeqertaq

Gustav Simigaq, Qaanaaq

Andreas Ingemann, Kuummiit

Diplomerne bliver overrakt på årets korteste dag den 21. december ved sammenkomst på det lokale kommunekontor eller bygdebestyrelsens lokale.



Bestyrelsen for fonden består af Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug Jens Immanuelsen. Næsteformand for fisker og fanger organisationen KNAPK, Karl Tobiassen.