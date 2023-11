Leder for Gaza-hospital: Vi lægger voksne og babyer i massegrav

Ritzaus Bureau Tirsdag, 14. november 2023 - 17:13

Lederen af Gazas største hospital Al-Shifa siger, at 179 mennesker, heriblandt babyer og patienter, der er døde på intensivafdelinger, er blevet begravet i en massegrav på hospitalets område i Gaza By.

- Vi var tvunget til at begrave dem i en massegrav, siger Muhammad Abu Salmiya.

Han siger, at syv af dem var små børn og 29 voksne, som var indlagt på hospitalets intensivafdeling.

Oplysningen om massegraven er ikke bekræftet fra anden side.

Israel: Hamas har tunneler under hospitalet

Der er meldinger om, at snesevis af mennesker er døde, fordi der ikke længere er strøm og andre fornødenheder til at drive hospitalet.

Imens har israelske kampvogne tirsdag indtaget positioner foran hospitalet.

Israel siger, at Hamas i tunneler under hospitalet har et hovedkvarter for dets milits.

Det benægtes af Hamas.

- Der ligger lig spredt rundt på hospitalets område, og der er ikke længere strøm i lighuset, siger Salmiya.

Stank af forrådnelse

En journalist, der arbejder for nyhedsbureauet AFP, befinder sig inde i bygningen. Han siger, at stanken af lig i forrådnelse findes overalt på hospitalet.

Han bekræfter samtidig, at kampene og luftangrebene ved hospitalet mandag er aftaget i løbet af tirsdagen.

Myndighederne i Gaza har flere gange oplyst, at de israelske angreb og manglen på strøm har været skyldt i, at nyfødte er omkommet.

Israels militær oplyser tirsdag, at det er ved at koordinere at overføre overførslen af kuvøser til Al-Shifa. Man vil gøre sig klar til at evakuere de nyfødte fra hospitalet.

Svært at evakuere

- Staben på hospitalet Al-Shifa har anmodet om, at vi i morgen hjælper babyerne på fødselsafdelingen med at få dem på et mere sikkert hospital. Vi vil sørge for den nødvendige assistance. Det siger den israelske hærs talsmand, Daniel Hagari.

En talsmand for Gazas sundhedsministerium siger, at man ikke har noget imod at flytte spædbørn fra Al-Shifa. Men han har svært ved at se, hvordan det skal lade sig gøre.

Sundhedsministeriet oplyste mandag, at der stadig befandt sig 650 personer på hospitalet.

USA's præsident, Joe Biden, vil have hospitaler i Gaza beskyttet.

- Det er mit håb og min forventning, at der vil vil være færre indgribende handlinger over for hospitaler. Og vi er i kontakt med israelerne, sagde han mandag.