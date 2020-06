Ledelsen i Kommune Kujalleq under anklage

redaktionen Lørdag, 27. juni 2020 - 10:58

En stor borgergruppe i Kommune Kujalleq har mistet tilliden til kommunens ledelse.

Derfor har de demonstreret flere gange i foråret mod ledelsens dispositioner og brug af offentlige midler. En leder gruppe kommer i et brev af 7. april til kommunaldirektør Kim Dahl med meget alvorlige anklager mod vicekommunaldirektør Carsten Frank Hansen, skriver avisen Sermitsiaq.

Og erhvervslivet skriver i april til kommunens revision og advokat med meget alvorlige anklager mod samme vicedirektør. Dette formidles videre til kommunaldirektøren samme dag.

Anklagerne går på misbrug af sin stilling, dårlig opførsel over for medarbejderne som føler sig chikaneret i så høj grad, at de føler sig truede og bange.

Vil i dialog

Kommunaldirektør Kim Dahl siger til dette, at ledelsen aldrig har haft til hensigt at true eller gøre ansatte bange, og slet ikke ”misbrug af sin stilling”.

I øvrigt giver både borgmester og kommunaldirektør udtryk for, at de meget gerne vil i dialog med borgerne for at få bilagt alle misforståelser.

Mistilliden fra borgerne betyder, at de ikke vil deltage i kommunens invitation til dialogmøder eller bruge whistleblowerordningen, som i øvrigt kun er for kommunens ansatte, og som ikke kan bruges i sager om samarbejdsproblemer.

