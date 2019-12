Lea i New Zealand: Jeg er fri og lykkelig

Jesper Hansen Tirsdag, 24. december 2019 - 07:49

Lea Holm fra Nuuk bor stort set så langt fra Grønland, som man overhovedet kan komme. På den modsatte side af jordkloden i New Zealand.

Det var udlængsel, eventyrlyst og så en kæreste, der fik hende til at flytte til Rotorua på New Zealands nordø. Byen har godt 53.000 indbyggere stort set ligesom Grønland, og cirka en tredjedel er maorier – de oprindelige folk på New Zealand.

- Jeg flyttede først og fremmest herned, fordi min kæreste bor her det meste af året. Men det er også et paradis. Det bedste ved at bo på New Zealand er helt klar, at jeg bare kan tage mit surfboard under armen og surfe de smukkeste bølger. Jeg føler mig så fri, lykkelig og taknemlig, når jeg kan få lov til det.

Ekstremsport og yoga

Sammen med kæresten Jesper ejer Lea, der er 28 år, virksomheden Explore-NZ, som arrangerer ekstremsport og naturoplevelser for turister.

- Derudover er jeg yoga-instruktør og ejer af Seqineq I/S, som er en grønlandsk hjemmeside, hvor jeg laver meditationer, yoga-forløb og coaching på grønlandsk.

Google Maps/Jesper Hansen

Hun har ikke aktuelle planer om at vende hjem til Grønland, men det sker sikkert i kortere tid, siger hun, der netop i øjeblikket savner den grønlandske jul:

- Det største savn ved at være væk fra Grønland er uden tvivl min familie, venner, og nu hvor julen nærmer sig, savner jeg alle de smukke traditioner, som jeg forbinder med julen. Der er ingen steder i verden, hvor julen er smukkere end i Grønland.