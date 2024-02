Lavineulykke: To unge mænd omkommet

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 27. februar 2024 - 21:25

To unge mænd, der begge blev 22 år, er fundet døde ved Aqqitsoq i Nuuk.

Det melder Grønlands Politi i en opdatering på lavineulykken, hvor to snescooterførere blev begravet i sne tirsdag sent eftermiddag.

- Der er foretaget livreddende førstehjælp på stedet, men de to personers liv stod ikke til at redde. Personerne er identificeret, og de pårørende er underrettet, oplyser politiet.

Flere med til redningsaktion

De seneste dage har det sneet voldsomt i og omkring Nuuk, hvilket har øget lavinerisikoen i og omkring byen.

Under dagens redningsaktion har politiet, brandvæsenet, Arktisk Kommando, den lokale snescooter-SAR-beredskab, sundhedsvæsenet og civile deltaget.

- Der er nedsat et kriseberedskab ved Brandstationen i Nuuk, således personer der har behov for at tale med en psykolog om den tragiske hændelse kan rette henvendelse og modtage krisehjælp der, oplyser politiet.

Grønlands Politi takker for den store assistance, der har været efter ulykken.

Lavinen, hvor to personer er omkommet sker dagen efter, at Grønlands Politi også på Facebook kom med en opfordring til borgere om at passe på ved snescooterkørsler.

Politiet leder ikke efter yderligere savnede, oplyser politiet.