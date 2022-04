Lavinefare: Grønland henter schweizisk inspiration

Kassaaluk Kristensen Mandag, 18. april 2022 - 15:09

Fjeldskred og laviner er ikke særsyn i Grønland. For at holde øje med fjeldene og sneen bedre, henter Grønland inspiration fra Schweitz, der har stor ekspertise på området.

Grønlands Forskningsråd og det schweiziske Swiss Polar Institute har drøftet muligheder for samarbejde omkring overvågning og beredskab for naturfarer i Grønland i starten af marts.

- Samarbejdet er opstået i eftermælet af glaciolog Konrad Steffen, som på tragisk vis døde ved Swiss Camp i Grønland i 2020, skriver Grønlands Forskningsråd i sin hjemmeside.

Hvilke tiltag

Forskningsbehov og hvilke tiltag, der er nødvendige for at imødekomme risici ved naturkatastrofer i Grønland blev drøftet mellem 29 grønlandske og schweiziske eksperter i naturfarer.

Deltagerne ved workshoppet er en blanding af yngre forskere, professorer, interessenter og professionelle fra grønlandske organisationer og Selvstyret.

- Vi håber, at vi med det nye samarbejde kan være med til at facilitere langsigtet vidensdeling omkring naturfarer i Grønland som for eksempel fjeldskred og lavinder. Schweizerne er utrolig dygtige op det her felt, og international forskningssamarbejde er afgørende for, at vi i Grønland kan få opbygget lokal kapacitet i etableringen af nationale overvågningsberedskaber, siger formanden for Grønlands Forskningsråd, Josephine Nymand.