Laveste fødselstal i 10 år

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 08. juni 2023 - 07:46

766 børn er blevet født i 2021. Det er det laveste antal fødte børn pr år i 10 år, oplyser landslægeembedet i forbindelse med udgivelse af rapport om fødsler i 2020 og 2021. I 2020 er der blevet født 841 børn, hvilket er det normale niveau.

Som tallene ligger, har der været omkring 80 færre børn født i 2021 i forhold til 2020.

- Begge år blev cirka to tredjedele af de nyfødte børn, født på Dronning Ingrids Hospital (DIH) i Nuuk. Der blev herudover født et betydeligt antal børn på regionssygehuset i Ilulissat, hvor en femtedel af alle nyfødte blev født i 2020 og omkring en sjettedel i 2021, lyder det i rapporten ”Fødsler i Grønland 2020-2021”.

Ingen tegn på nedadgående kurve

I en diskussion i rapporten påpeger landslægeembedet, at det lave fødselstal i 2021 ikke er tegn på, at færre vil blive født i fremtiden. Tallene har ligget stabile igennem en årrække, og et år med færre fødte børn behøver ikke at betyde, at fødselskurven er ved at knække:

- Det laveste fødselstal var i 2021. Der synes at være en generel tendens til nedgang i fødselstallet de seneste år, men da fødselstallet har ligget nogenlunde konstant fra 2003 til 2020, giver det dog ikke grundlag for at vurdere, om det er en statistisk nedgang eller om det skyldes tilfældig variation, skriver landslægeembedet.

Landslægen oplyser, at der blev født ti hold tvillinger i 2020, mens der i 2021 blev født seks hold tvillinger og et enkelt hold trillinger.

Rejser for at føde

De seneste år er nogle fødesteder blevet lukket ned, så flere føder væk fra deres hjemby eller bygd.

Tallene viser, ikke overraskende, at der fødes flere på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk, og færrest i Region Disko.

Kilde: Landslægeembedet

I 2020 var der i alt 11 kvinder, der fødte i en by eller bygd, som ikke var godkendt som fødested. Det tal var seks kvinder i 2021.

Rapporten viser, at en tredjedel af de fødsler, der foregik på et ikke-godkendt fødested endte i et dødfødt barn eller at barnet døde lige efter fødslen.

- Der var dermed relativt flere dødfødsler på ikke godkendte fødesteder. Dette kan dels skyldes ikke specialiserede kompetencer hos sundhedspersonale eller at det primært var kvinder, som fødte for tidligt, der fødte på ikke godkendte fødesteder.

Den samlede spædbarnsdødelighed i 2020 lå på 7,2 og i 2021 på 10,5 pr. 1.000 levendefødte børn. Samme år lå den i Danmark på henholdsvis 3,2 og 3,1 pr. 1.000 levendefødte børn.