Lavere priser end i Europa

Redaktionen Søndag, 08. december 2019 - 08:15

Priserne behøver ikke at være så høje, som nogle sætter dem til, som kamikposten fortæller om, og som kunderne oplever i butikkerne. Det siger indehaveren af Pikkori Sport og formand for Nuuk Handelsstandsforening Morten Jørgen Heilmann.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Kunsten er at købe direkte hos producenten (eller fabrikken) uden om leverandører eller grossister for eksempel i Danmark, som normalt tager en voldsom avance på varens vej til Grønland.

– Der findes jo nogle, som har eneret på et mærke i Europa eller i Skandinavien og mener, at det også omfatter det meget lille marked i Grønland. De tager en høj avance, og oven i det kommer en meget høj fragtpris og meget lang leveringstid, siger Morten Jørgen Heilmann til avisen Sermitsiaq.

– Hvis vi kan undgå de dyre mellemhandlere og fragten bliver billigere, kan vi sælge til en lavere pris end i Europa, vurderer han.

Indkøberen

Han taler af egen erfaring.

Morten Jørgen Heilmann har i over 27 år brugt meget tid på udenlandske messer rundt om i Europa og i den store Verden. Da han i sin tid startede sin lille sportsbutik, skulle han have nogle enkelte styk af hver størrelse, kvalitet og farve. Det var meget svært dengang. Men nu er han blevet mere kendt og har fået mange venner blandt de forskellige producenter inden for sportsudstyr og sportstøj og cykler med videre. Det giver ham mulighed for at købe varer direkte fra fabrikkerne.

For eksempel køber han canadiske Konacykler direkte fra fabrikken i Kina.

– Jeg har samarbejdet med Kona cykler i 25 år. Og nu får jeg 3 - 4 containere med cykler direkte fra fabrikken i asien hvert år, fortæller han.

Fragten

– Jeg er meget spændt på, hvilken pris vi skal betale til Royal Arctic Line for fragten, når det nye samarbejde med Island starter.

– Vi synes generelt, at det er meget spændende, hvad Royal Arctic Line har gang i med den nye samsejlads med Eimskip og med hurtigere forbindelse til omverden.

Du kan læse mere i avisen Sermitsiaq, som du kan få adgang til her: