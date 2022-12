Vil lave ny undersøgelse: Data om navneændring for Tunu er gået tabt

Thomas Munk Veirum Fredag, 16. december 2022 - 11:55

Grønlands Stednavnenævn har på et møde sidst i november afvist at tage stilling til et forslag fra Kommuneqarfik Sermersooq om at ændre stednavnet for Østkysten - Tunu.

Det oplyser forvaltningen til kommunens økonomiudvalg.

Sagen om navneændringen går helt tilbage til 2013, hvor kommunalbestyrelsen traf beslutning om forsøge at ændre det officielle stednavn for Østkysten fra ”Tunu” til ”Kangia” eller ” Nunatta Kangia”.

Nævn: Et følsomt emne

Forvaltningen har meddelt økonomiudvalget, at den genoptog arbejdet med navneændringen i oktober i år. I november er sagen også blevet behandlet af Stednavnenævnet, som har afvist at tage stilling til spørgsmålet.

Det siger ordbogen om 'tunu' Tunuk og tunu betyder bagsiden; det som er bagpå/bagved (modsat saaq og jævnsides qaaq, og er altså grundbegrebet her: selve bagsiden i dens hele bredde samt rummet nærmest uden for samme Om et land / himlen: østsiden. (nunatta) tunua, østkysten (af dette land); Østgrønland. Kilde: Ordbog.gl

Nævnet henviser til, at navneændringen er et følsomt emne, og at der ikke findes dokumentation på, at borgere fra Ittoqqortoormiit samt byernes bygder er inkluderet i borgerinddragelser. Nævnet skriver også, at ændringen kan ikke ske uden at tage hensyn til de lokales brug af stednavne.

Og her rammer nævnet et ømt punkt, for ifølge kommunens forvaltning har der været gennemført omfattende borgerinddragelse i forbindelse med ønsket om at ændre stednavnet for Østkysten, men materialet er gået tabt:

Dokumentation er gået tabt

- Denne proces involverede adskillige fysiske borgermøder på Østkysten, hvor befolkningen for så vidt var delte i deres holdning, da omtrent halvdelen ikke havde en holdning til navnet, mens den anden halvdel synes, at det ville være en god idé at ændre navnet ”Tunu”, skriver forvaltningen og fortsætter:

- Desværre er dokumentation i forbindelse med denne borgerinddragelsesproces gået tabt og kan derfor ikke fremstilles overfor Stednavnenævnet.

LÆS OGSÅ: Vil have sms-afstemning om navnet Tunu

Nu har Stednavnenævnet besluttet, at der skal foretages en undersøgelse i det nye år, hvor Oqaasileriffik (Grønlandsk Sprogsekretariat) skal tage kontakt til Kommuneqarfik Sermersooq og Inatsisartut om muligheden for samarbejde om sagen.