Lauge Koch på isbryder-opgave

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 04. maj 2020 - 13:08

80 sømil nord for Upernavik ved bygden Nuussuaq var Lauge Koch på øvelse, da man besluttede at hjælpe skibet Orasila med at bringe fuel til bygden.

Det lykkedes for så vidt at få brudt isen frem til indsejlingen til naturhavnen, men her spærrede et isbjerg for, at den brudte is kunne forlade området, oplyser Arktisk Kommando på sin hjemmeside.

Utoqqaq Fo Olsen

Det betyder, at bygden fortsat må vente en rum tid, før fuellagrene bliver fyldt op igen, fremgår det af Arktisk Kommandos hjemmeside.

Lauge Koch har i den seneste måned været på patrulje på Grønlands vestkyst – fra Kappen i syd til Nuussuaq i nord, hvor man blandt andet har trænet med Flyvevåbnets helikopter.