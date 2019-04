Larsêraq Skifte er død 67 år gammel

Walter Turnowsky Torsdag, 11. april 2019 - 07:08

Larsêraq Skifte døde ved en ulykke i går, 10. april. Han blev 67 år gammel.

Hans ven Michael Binzer har sendt os følgende mindeord, hvor han beskriver Larsêraq Skifte som en verdensmand:

Det er med et usigeligt tungt hjerte at jeg skriver mindeord om en person, der på mange måder har skubbet mit liv i den rigtige retning. Larsêraq var en mand med et enormt hjerte, der havde en rummelighed for alle typer af mennesker og især ungdom. Han var et menneske med udsyn til verden, visioner og en speciel evne til at få andre mennesker med på sine visioner. Jeg har været så heldig at opleve Larsêraq i bestyrelsessammenhæng i Apussuit Skicenter, i Arctic Circle Race og under Arctic Winter Games 2002. Altid med rummelighed, visionære tanker, medmenneskelighed og ikke mindst med et fokus på at skabe stolthed for Grønland og menneskene i Grønland. Han havde en helt speciel evne til at kunne visualisere sine tanker, så andre mennesker blev inspireret til at følge ham.

Uanset hvilken stresset situation Larsêraq befandt sig i, så bevarede han overblikket og evnen til at træffe beslutninger. Det er blevet demonstreret igen og igen – ved lavineulykke i ACR, ved gletcherspalter i Apussuit eller snescooterture fra Maniitsoq til Kangerlussuaq. Altid var Larsêraq i stand til at finde løsninger på vanskelige udfordringer – uanset kulde, storm eller personlige konflikter. Han havde en evne til at inspirere andre til at blive bedre og at udnytte sit eget potentiale til det yderste.

Samtidig var det en af Larsêraqs største kongstanker at skabe en viden om Grønland udenfor Grønlands grænser ved at tiltrække folk udefra via events, naturparker eller skicentre. Han var en udvikler af stolthed og selvværd for de mennesker han berørte i sit liv. I de senere år var han både stifter og tovholder på det ungdomscenter i Sisimiut, der har skabt en oase for unge mennesker – og netop her havde Larsêraq et ekstra gear i forhold til at arbejde med selvværd, selvindsigt og stolthed hos de unge. Han udsyn til verden har gjort en forskel for mange, mange mennesker i vores land.

Grønland er blevet et stort menneske fattigere,

Æret være Larsêraqs minde,

Michael Binzer, ven og beundrer